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台東太麻里鄉「qali ari」金崙海洋音樂節　8／6嗨翻一夏

▲金崙海洋音樂節8/6嗨翻一夏。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲金崙海洋音樂節8/6嗨翻一夏。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由原住民族委員會、台東縣政府、台東縣議會、台東縣太麻里鄉公所等共同舉辦2022台東太麻里鄉「qali ari」金崙海洋音樂節，將是台東縣太麻里鄉金崙部落首度迎接千人以上遊客的戶外音樂活動，111年8月6日(六)將邀請知名樂團玖壹壹與多組表演團體在金崙海灘大力熱唱，歡迎民眾到金崙部落嗨翻一夏天。

2022台東太麻里鄉「qali ari」金崙海洋音樂節(以下簡稱本活動)，是太麻里鄉公所與金崙部落首度舉辦的大型特色活動，太麻里鄉長王重仁表示，金崙部落在金崙大橋通車啟用、金崙溫泉與台鐵南迴沿線旅遊等行銷帶動之下，觀光接待量能持續提升，並為了形塑大眾更加認識金崙部落，也期盼未來能發展成為「一鄉一特色活動」，特別選在暑假期間又是父親節前夕辦理本活動，希望能帶動後疫情時期的鄉內觀光旅遊人潮。

活動將從8/6下午3點開始，在金崙海灘上設立市集與自由舞台，民眾可以自由入場享受優閒自在的午後海灘時光，晚上7點則是「qali ari」金崙海洋音樂節主舞台活動開始，安排原、漢主流藝人輪番上台，帶給遊客最不一樣的演出，由台東出身的布農族歌手王宏恩開場，再接續屋瑪克夫妻的現場樂團魅力，以及發源自宜蘭的臭屁嬰仔，將以台語嘻哈音樂帶動全場情緒至最高點，最後則由本土天團的玖壹壹壓軸上場，為本活動帶來最後的高潮時刻，嗨翻這個夏天，2022台東太麻里鄉「qali ari」金崙海洋音樂節，我們一起「朋友! 走吧」金崙見。

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