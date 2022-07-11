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落跑部長？林錫耀：陳時中未來是最好的市長　「不必理政治口水」

▲▼民進黨中執會後提名記者會 秘書長林錫耀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨秘書長林錫耀。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

距離2022九合一選舉剩下不到5個月，民進黨10日選對會拍板通過，建議徵召衛福部長陳時中參戰台北市長，但卻被外界質疑是「落跑部長」。民進黨秘書長林錫耀11日受訪時強調，不必理會政治口水，陳時中是最好的部長，未來也就是最好的市長。

陳時中參選台北市長後，11日上午約9時20分左右以衛福部長身份，與行政院長蘇貞昌一同抵達前日本首相安倍晉三追悼會現場；而陳時中也於同天下午請假，預計下午2時50分出席公開的首場選舉行程，參與民進黨台北市黨部第19屆主委張茂楠、評召林萬賀暨執評委就職典禮。

林錫耀11日下午2時30分左右先抵達就職典禮現場，被問到陳時中被貼「落跑」標籤是否對選戰不利？林錫耀回應，陳時中在這2年、900多個日子中，真的是日夜匪懈、沒日沒夜的領導防疫團隊，跟全國民眾都有非常深厚的感情。

林錫耀表示，現在外界不但感受到疫情趨緩，且即將邁入正常生活，包括昨天假日有很多民眾出門，甚至有報復性消費行為，所以陳時中階段性任務基本上已告成，接下來要承擔更艱鉅的責任跟挑戰，也就是未來台北市的新任首都市長，「黨對他有這樣的期待，許多對陳時中有感情的市民也是衷心期盼，所以沒有落跑問題。」

林錫耀提及，在野黨之前不斷罵陳時中、要陳時中下台，現在要離開參選了，反而說陳時中是落跑，「可能兩個是互相衝突的，我們不必理會政治口水，陳時中就是最好的部長，未來就是最好的市長，這點最重要。」

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