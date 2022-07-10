5個立委走4個？柯文哲考慮派人戰新北　蔡壁如曾認「等一張軍令狀」

▲立委蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／新北報導

距離年底九合一選舉剩下不到半年，民進黨將於10日召開選對會拍板，徵召無任所大使林佳龍參選新北市長。面對新北市長選戰的藍綠人選將出爐，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲10日表示，這樣反而能考慮讓一個人去選新北市長，純粹拉抬「小雞」市議員參選人。而對於民眾黨參選可能人選，立委蔡壁如就曾被點名，她日前受訪時也曾表明，自己內心沒有考慮，「但若軍令狀一下就會參選。」

柯文哲10日受訪時表態，不排除在新北市派出候選人，對於可能人選，過去則有蔡壁如曾被點名，而民眾黨籍立委中，賴香伶確定轉戰桃園、邱臣遠、高虹安可能分別挑戰基隆、新竹，若蔡壁如確定轉戰新北，則民眾黨5席立委中，就有4席將投入年底縣市首長選戰。

身兼民眾黨主席的柯文哲近期假日行程滿檔，不斷奔走外縣市替縣市議員參選人站台，10日上午到雲林縣林內驛站政策說明會，並於會後接受媒體訪問。針對林佳龍將轉戰新北市長，柯文哲先直言，「這講出來又要變成國內政黨爆炸彈了。」

柯文哲指出，一開始只有國民黨的侯友宜要選時，他便觀察老半天、好奇民進黨會找誰出來，自己甚至還跟侯友宜說，民眾黨市議員參選人的聲勢很差，「我們沒有母雞拉抬，恐怕會全軍覆沒。」可是他跟侯友宜是好朋友，若為了拉抬小雞而派民眾黨候選人，反而覺得「怪怪的」。

柯文哲提及，現在看到林佳龍要選新北，內心覺得「哇！解套！」。他說，自己跟林佳龍、侯友宜都很好，讓這兩個好朋友去選，就能確保民眾黨不會做什麼動作，但反而可以考慮派一個人去選新北市長，「我們不會攻擊兩邊（藍綠），只是純粹去拉抬小雞。」對於這一點，他會在回台北後再思考。

對於民眾黨籍新北市長候選人的人選，蔡壁如日前接受廣播媒體專訪時，被問及是否有參選新北市長意願，坦言雖然她內心沒有考慮，但是如果黨希望還是得上場，她要找時間跟黨主席、台北市長柯文哲討論一下；主持人黃暐瀚說，看起來蔡選新北有7成可能？蔡搖頭表示，「但若軍令狀一下就會參選。」

儘管柯文哲日前回應，選舉要先有候選人，且要誠實面對，「民眾黨是一個小黨，要有經費、組織等，不太可能每個地方都派候選人。」但如今隨著林佳龍參戰，柯文哲態度轉變，新北是否同樣變成「三腳督」也令人玩味。