柯文哲自曝昨拜會陳水扁「我有綠白合經驗」　週末勤跑中南部站台

▲柯文哲出席雲林縣林內驛站政策說明會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

2022地方選舉倒數計時，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲近期利用週末，積極奔走中南部，替民眾黨縣市議員參選人站台。柯文哲10日自爆，自己9日有去找前總統陳水扁；他認為，修憲7次的結果，造成小黨很難出頭，所以只好跑東跑西，「環境不利只能更打拚」。

柯文哲自6月後假日行程滿檔，不斷奔走外縣市替縣市議員參選人站台，10日上午到達雲林縣林內驛站政策說明會，並於會後接受媒體訪問。

針對演講時提及「綠白合」，柯文哲說明，民眾黨一開始就主張是柔性政黨，不用壁壘分明，台北市政府裡一級首長，有新黨、民進黨，也有國民黨與民眾黨，「這不是很好嗎？一個國家分裂要幹什麼。」

柯文哲認為，政黨之間不必惡言相向，也不需要意識形態鬥爭，「老實講2014年不是『綠白合』嗎？綠白合經驗我有，藍白合經驗我還沒有，國家的利益優先，其他的再講。」

另外，媒體追問，柯文哲近期往中南部奔走，民眾黨如何突破藍綠夾殺？柯文哲坦言，自己9日有去找陳水扁，在目前的中華民國憲政體制之下，修憲修了7次，卻也使小黨很難出頭，「如果大環境不利，我們只能更骨力。」所以他跑東跑西，週一至週五在台北市工作到三更半夜，假日則不能休息、跑到外縣市。

柯文哲強調，目前中華民國憲政體制對小黨非常不利，7次修憲結果就這樣，「現在也沒辦法，環境不利只能更打拚。」