神力護體！阿婆騎士「連3撞」飛墜7m深坡坎　奇蹟式僅皮肉傷

▲劉姓阿婆飛落深約2層樓的駁坎下方後，幸有雜木護身，意識清楚被救起送醫。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者蔡文淵 ／新竹報導

新竹縣關西鎮竹30線11日上午發生機車碰撞事故，1名72歲阿婆騎士，疑先被後車擦撞失控衝向對向車道，再跟對向來車發生碰撞，機車再擦撞駁坎後，整個人飛落深約6-7公尺的駁坎下，幸有雜樹緩衝，全身雖有多處被樹枝割破，但意識清楚獲救，算是不幸中的大幸。

警方初步調查，72歲劉姓阿婆騎車從玉山住處沿竹30線要去關西市區，後方是56歲李姓婦人開車，李婦疑超車不慎，右前車頭擦撞阿婆的機車，機車因此失控衝到對向車道，再碰到對向70歲范姓婦人所開的自小客車，接著擦撞路旁駁坎，車子卡在范婦車子和駁坎之間，劉姓阿婆整個人卻飛過護欄掉在6-7公尺的駁坎下。

救護人員獲報到場搶救，發現駁坎下方雜木、雜草眾多且茂盛，阿婆受到這些雜草木護體，只是全身多處衣物被劃破，她飽受驚嚇，但是意識清楚，救護人員初步檢查僅受輕傷，已經送醫治療還要進一步觀察。

▲劉姓阿婆和自小客擦撞後機車倒在路面，人卻飛落深約2層樓的駁坎下方後。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼劉姓阿婆飛落深約2層樓高的駁坎後，幸有雜木護身，意識清楚被救起送醫。（圖／記者陳凱力翻攝）