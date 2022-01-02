傍晚壅塞路段一次看！「大華系統－五堵」紫爆　國5估要塞到晚上

▲國道五號持續車多壅塞，高公局預估要塞到晚上。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許維寧／台北報導

元旦連續假期收假日，交通部高速公路局今日（1/2）下午16時線上記者會表示，截至今天下午15時，國道全線交通量為50.5百萬車公里，預估本日交通量則為104百萬車公里。國道5號雪山隧道通過量為22432輛次，較去年元旦假期增加3%。

根據高速公路1968即時資訊指出，下午16時許國道仍有部分路段持續壅塞，國1大華系統至五堵南向路段壅塞「紫爆」，時速僅有13公里，五堵至汐止南向時速也僅有35公里。國5北向宜蘭至頭城、頭城至坪林時速分別僅有34公里和38公里。

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中午受事故影響路段北向關西服務區至大溪一段仍為「紅爆」，尤其高原至龍潭北向一段時速仍僅有25公里。另外國1北向新竹系統到竹北一段時速也僅有30公里，中部國道南向埔鹽系統到員林同樣壅塞時速僅有27公里，員林到北斗時速則為33公里。

南部橫向國道10號則以西向路段嶺口到燕巢、里港到嶺口較為壅塞。

高公局預估，國1北向苗栗至湖口、國3北向大溪至關西將壅塞至晚間19至20時，國5北向宜蘭至坪林將壅塞至晚間19時左右才會逐漸舒緩。國1北向西螺到埔鹽下午13時至晚間21時壅塞，國1北向的南屯至后里，以及國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、沙鹿至大甲，以及國6舊正至霧峰預計至傍晚18時左右也會出現車潮。