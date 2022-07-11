示威群眾衝破官邸找嘸人　斯里蘭卡總統「神隱3天」終於表態請辭

記者張寧倢／編譯

斯里蘭卡陷入外債危機與惡性通膨，糧食、燃料等物資嚴重短缺，上周宣布破產。數十萬民眾9日上街抗議，甚至闖進領導人官邸，畫面震驚國際。而從8日開始神隱至今的總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）終於在11日透過總理證實，自己即將請辭。

▲斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已透過總理表達請辭決定。（圖／達志影像／美聯社）

根據路透報導，斯里蘭卡獨立以來最嚴重的經濟危機，導致9日爆發大規模示威抗議，民眾破門闖入總統與總理官邸，但兩人都不在各自的住所，且自8日以來他們都未曾在公開場合中露面，目前下落不明。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）發推文宣布辭職，並將交棒給臨時政府。國會議長也表示，總統將於13日請辭，但拉賈帕克薩本人卻遲遲未出面表態。

▲斯里蘭卡抗議民眾闖入總統官邸，許多人在沙發上休息。（圖／路透）

直到11日，總理辦公室才發布聲明稱，拉賈帕克薩已通知總理說自己將辭去總統之位。不過，抗議運動領袖則表示，只要兩人一天不下台，民眾將會繼續占領位於首都可倫坡的總統與總理官邸。

▲斯里蘭卡少年站在總統的講台前拍照。（圖／路透）

報導指出，憲法專家表示，一旦拉賈帕克薩與總理正式辭職，下一步將由國會議長被任命為代理總統，接著國會將在30天內投票選出新任總統，完成拉賈帕克薩原本於2024年才結束的剩餘任期。目前，人口約2200萬的斯里蘭卡幾乎沒有任何美元存底可用來進口燃料，國家整體通膨率高54.6%，但央行警告，未來數月還可能升至70%。

▼斯里蘭卡警察也在官邸內健身房使用設施，並拍照留念。（圖／路透）

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