　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斯里蘭卡缺糧動盪　布林肯歸咎俄限制烏國穀物出口

▲▼斯里蘭卡總統逃亡後，示威者進入總統府內抗議。（圖／路透）

▲斯里蘭卡總統逃亡後，示威者進入總統府內抗議洩憤。（圖／路透，下同）

中央社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，俄羅斯限制烏克蘭穀物出口，可能是導致斯里蘭卡動盪的因素，同時表示憂心可能還會激發其他危機。

法新社報導，斯里蘭卡已因糧食和燃料嚴重短缺而動盪好幾週。抗議民眾9日闖進斯里蘭卡總統官邸後，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）同意下台。

▲▼斯里蘭卡總統逃亡後，示威者進入總統府內抗議。（圖／路透）

布林肯今天在泰國曼谷告訴記者：「我們看到俄國這次侵略（烏克蘭）對各地造成的衝擊，它可能導致斯里蘭卡當前局勢，我們憂心全球可能面臨的影響。」

▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

布林肯並再度要求俄羅斯放行，讓估計約達2000萬公噸的穀物離開烏克蘭。他說：「我們目睹全球糧食安全日益惡化，俄羅斯入侵烏克蘭顯著加劇這種情況。」

▲▼斯里蘭卡總統逃亡後，示威者進入總統府內抗議。（圖／路透）

布林肯提到泰國也受到衝擊，肥料價格因為俄國封鎖而「飆高」。

他說：「這事關重大，尤其是在泰國這類活躍農業國，因為我們都知道沒有肥料，代表明年收成會減少，價格可能會上揚。」

▲▼斯里蘭卡總統逃亡後，示威者進入總統府內抗議。（圖／路透）

俄羅斯表示，如果烏克蘭軍隊清除港口水雷，就會讓載運食品的烏克蘭船隻離開。但這個選項被基輔（Kyiv）政府否決，擔心這麼做會危及烏國黑海（Black Sea）沿岸的安全。

▲▼斯里蘭卡總統逃亡後，示威者進入總統府內抗議。（圖／路透）

►穿了會上癮的內衣超甜價！「冰礦涼感」太適合夏天了

ET快訊
陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她
颱風將生成？「雷雨擴大」全台2波變天降雨時程
陳時中參選開砲「城市發展停滯太久」　北市府回擊了
樂天桃猿封王「多重優惠一次看」　全家祭出買一送一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斯里蘭卡缺糧動盪　布林肯歸咎俄限制烏國穀物出口

北韓突射「2發火箭」！向西部海域　南韓緊急開會

日參院選舉「修憲勢力」取得2／3席次　多數選民挺安倍修憲心願

快訊／日本首位漫畫家國會議員誕生　《純情房東俏房客》赤松健當選

快訊／安倍最後站台為他助選　奈良選區候選人佐藤啟連任成功

日本參議院選舉　出口民調：執政聯盟可拿過半席次

一開槍全衝向嫌犯！美專業保鑣揭3維安疏漏　「這狀況」是最大失誤

被指稱「刺殺安倍」罪魁禍首！　統一教受訪喊冤：兇嫌母並非信徒

俄羅斯增派大批軍力　白俄將軍「看不下去」寫公開信：破壞主權

南非大規模槍擊至少15死　槍手闖酒吧隨機掃射多人命危

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

無字 車禍

《暴走女外科》朱軒洋爆退出演藝圈！　社群全消失..經紀公司證實：理念不合

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

斯里蘭卡缺糧動盪　布林肯歸咎俄限制烏國穀物出口

北韓突射「2發火箭」！向西部海域　南韓緊急開會

日參院選舉「修憲勢力」取得2／3席次　多數選民挺安倍修憲心願

快訊／日本首位漫畫家國會議員誕生　《純情房東俏房客》赤松健當選

快訊／安倍最後站台為他助選　奈良選區候選人佐藤啟連任成功

日本參議院選舉　出口民調：執政聯盟可拿過半席次

一開槍全衝向嫌犯！美專業保鑣揭3維安疏漏　「這狀況」是最大失誤

被指稱「刺殺安倍」罪魁禍首！　統一教受訪喊冤：兇嫌母並非信徒

俄羅斯增派大批軍力　白俄將軍「看不下去」寫公開信：破壞主權

南非大規模槍擊至少15死　槍手闖酒吧隨機掃射多人命危

長髮妹搭捷運「阿伯狂偷看」1.4萬人朝聖　本尊神到了：琵琶女神

自助洗衣滿街一直開「好賺嗎」　過來人曝月淨利：超乎大家想像

林智堅「論文門」越演越烈！　「桃園新選風」籲桃園人不要當塑膠

合體桃園隊、新竹隊拍攝宣傳照　林智堅：有信心勝選

斯里蘭卡缺糧動盪　布林肯歸咎俄限制烏國穀物出口

男連偷4家還大膽過夜　最後竟因「打死蚊子」被捕　網：蚊子的復仇

喬帥結婚8週年奪冠還收穫兄弟情　壞小子讚嘆：他像神

阿嬤種菜給兒女吃「1死3中毒」　農田及剩菜竟驗出超毒禁藥

北韓突射「2發火箭」！向西部海域　南韓緊急開會

張娜拉蜜月被捕獲！　與老公「身高差」萌翻

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

統一教集體配婚　日女嫁給陌生男

女神級保鏢失職　真相大逆轉

快訊／日本首位漫畫家國會議員誕生

日參院 　修憲勢力取得2／3席次

山上徹也身世曝光！求學階段文武雙全

目擊安倍遭槍擊　佐藤啟連任成功

北韓突射2發火箭！南韓緊急開會

俄增派軍力　白俄將軍寫公開信：破壞主權

統一教高層受訪喊冤：兇嫌母非信徒

網抹黑「小島秀夫殺安倍晉三」　工作室發文喊告

收到台灣的禮物！烏軍PO「60公厘迫擊砲彈」

斯里蘭卡動盪　布林肯歸咎俄限烏出口

震撼空拍　斯里蘭卡數十萬人闖總統官邸

安倍遇刺有3維安疏漏　這狀況是最大失誤

更多熱門

相關新聞

烏軍收到台灣的「60公厘迫擊砲彈」？　國防部：批號與國軍編碼方式不同

烏軍收到台灣的「60公厘迫擊砲彈」？　國防部：批號與國軍編碼方式不同

俄羅斯將砲火集中在攻擊烏克蘭的頓巴斯地區，至今以美國、歐洲等西方國家以實際行動援助烏克蘭，向烏克蘭輸出許多武器。而當地媒體透露烏軍收到來自台灣的60公厘迫擊砲彈，對此，國防部10日澄清，網傳照片彈藥批號與國軍編碼方式不同，相關內容並非事實。

俄增派軍力　白俄將軍寫公開信：破壞主權

俄增派軍力　白俄將軍寫公開信：破壞主權

收到台灣的禮物！烏軍PO「60公厘迫擊砲彈」

收到台灣的禮物！烏軍PO「60公厘迫擊砲彈」

陸警告美「不要葬送台海和平」　外交部：一貫伎倆誇大扭曲

陸警告美「不要葬送台海和平」　外交部：一貫伎倆誇大扭曲

震撼空拍　斯里蘭卡數十萬人闖總統官邸

震撼空拍　斯里蘭卡數十萬人闖總統官邸

關鍵字：

布林肯Antony Blinken俄羅斯烏克蘭穀物出口斯里蘭卡

讀者迴響

熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

晨晨確診發高燒40度...統神開罵

激鬥女友…他竟噴出「黃綠色詭汁」飄臭！醫一驗：恭喜

颱風將生成？雷雨擴大全台變天時程

陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她

二女兒宣告「成年要隆鼻」氣哭小S

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

國4賓士墜地影像曝！驚悚瞬間全記錄

下斡旋「仲介突1要求」！過來人驚：能降價買到房

黃嘉千崩潰看精神科！友怒揭「下課粒垃圾」內幕

窗型冷氣優勢在哪？網曝4點：房東也愛

網路狂刷「1用語」超洗腦　苦主抓狂：閉嘴

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面