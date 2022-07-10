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震撼空拍！斯里蘭卡「數十萬人」包圍總統官邸　破門攻佔嗨跳泳池

記者吳美依／綜合報導

斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重的經濟危機，並於5日宣布國家破產。根據空拍畫面，數十萬示威群眾9日包圍、試圖衝入總統官邸，憤怒要求領導人下台，震撼全球。社群媒體流傳影片也顯示，民眾破門而入後，跳入泳池嬉鬧，或在臥室、廚房等地方翻箱倒櫃。

▲▼ 斯里蘭卡示威民眾闖入總統官邸。（圖／達志影像／美聯社）

▲示威民眾在總統官邸的泳池戲水。（圖／達志影像／美聯社）

《法新社》等外媒指出，斯里蘭卡總統官邸建於殖民時代，是國家權力的重要象徵之一，由於政府管理不當，未能處理經濟危機，如今已遭示威者佔領。

總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已經宣布將於13日正式辭職，但目前依然行蹤成謎。據悉，抗議人士接近官邸之際，保衛軍隊對空鳴槍驅離，就是為了讓他安全撤離。

一位高級國防官員匿名透露，「總統已被護送到安全地方，他仍是一名總統，受到軍隊的保護。」另一名高級公務員說，「我們仍在等待指示，雖然尚不清楚他在哪裡，但我知道，他與斯里蘭卡海軍待在一起，安全無虞。」

▲▼ 斯里蘭卡示威民眾闖入總統官邸。（圖／路透）

▲▼ 斯里蘭卡示威民眾闖入總統官邸。（圖／路透）

▲▼ 斯里蘭卡示威民眾闖入總統官邸。（圖／路透）

▲警方估計，數十萬人包圍並且試圖闖入總統官邸。（圖／路透）

雖有影片顯示，政府工作人員奔向海軍船艦，手上拖著據稱屬於總統的行李箱，當地民間媒體也報導指出，總統車隊出現在機場，但未能證實他是否已經出境。國會議長阿貝瓦達納（Mahinda Abeywardana）表示，總統13日才正式辭職，是為了確保和平移交權力，呼籲民眾尊重法律、維護和平。

總統卸任後，第一順位接班人就是總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe），雖然他僅就任不到2個月，但已緊急召開內閣會議，討論如何迅速解決政治危機，並於9日表態願意下台，為了下屆政府的團結鋪路。

▲▼斯里蘭卡警方使用催淚瓦斯驅散科倫坡總統官邸附近的示威者。（圖／路透）

▲▼ 斯里蘭卡示威者包圍總統官邸，警方動用催淚瓦斯及水炮驅離。（圖／路透）

▲警方使用催淚瓦斯驅散科倫坡總統官邸附近的示威者。（圖／路透）

斯里蘭卡2200萬人民經歷數個月的經濟困頓，不僅長時間停電、食物及燃料短缺，外匯存底也耗盡，無法進口重要物資，進一步惡化通貨膨脹。該國已累積510億美元外債違約，持續與國際貨幣基金（IMF）進行紓困談判。但是，民眾不滿已經瀕臨極限，示威人士在總統辦公室外紮營抗議數月，抗議政府管理不善。

軍警8日宣布宵禁，並稱部署近2萬人力，強化維安保護總統。部隊配備突擊步槍進入首都可倫坡（Colombo），增援總統官邸的守備人力，警方也發射催淚彈驅離群眾，至少3人被擊中送醫，另外36人呼吸困難。但是，越來越多人走上街頭，迫使鐵路局發動火車，前往首都參加遊行，或在反對黨支持下，租用私人巴士前往示威。

在反對黨、律師協會及人權運動團體威脅起訴後，警方隨即撤回宵禁。國防部官員坦言，「宵禁沒有發揮威懾作用，事實上反而鼓勵更多人上街反抗。」

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