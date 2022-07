震撼空拍！斯里蘭卡「數十萬人」包圍總統官邸　破門攻佔嗨跳泳池

presidential palace in sri lanka stormed, ransacked. just incredible footage pic.twitter.com/kfS9OPl32C

記者吳美依/綜合報導

斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重的經濟危機,並於5日宣布國家破產。根據空拍畫面,數十萬示威群眾9日包圍、試圖衝入總統官邸,憤怒要求領導人下台,震撼全球。社群媒體流傳影片也顯示,民眾破門而入後,跳入泳池嬉鬧,或在臥室、廚房等地方翻箱倒櫃。

▲示威民眾在總統官邸的泳池戲水。(圖/達志影像/美聯社)

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z