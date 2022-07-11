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普丁69歲又要當爸了！攻烏克蘭不忘「找情婦播種」　傳她懷上女胎

▲▼普丁的情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是前奧運韻律體操選手，曾在2004年雅典奧運獲得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁的情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是前奧運韻律體操選手，曾在2004年雅典奧運獲得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

現年69歲的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）2月底下令入侵烏克蘭，現卻傳出又要當爸了。有「俄羅斯第一情婦」之稱的39歲前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）據信與普丁育有2男2女，不過，克里姆林宮內部官員卻疑似在Telegram上公布「喜訊」，稱卡巴耶娃又懷上一名女娃，但普丁卻很不高興。

▲▼俄羅斯總統普丁與緋聞女友、情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／取自克里姆林宮官網）

▲俄羅斯總統普丁過去被拍到與情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）相談甚歡。（圖／取自克里姆林宮官網）

美國《紐約郵報》報導，據稱是由克宮內部人士運作的Telegram頻道「General SVR」發文，前俄國韻律體操金牌國手卡巴耶娃已經懷孕，「我們昨天被通報，俄羅斯總統的同居人卡巴耶娃懷孕中。昨天，這名未出世小孩的性別已經公開，是個女娃。」

不過，這篇匿名發文也指出，孩子未來的爸、俄羅斯總統普丁聽聞情婦再度懷孕的消息卻是「一點也不開心」，還說「他的孩子已經夠多了，而且女兒也早就夠多了。」同一個Telegram帳號5月就曾公布卡巴耶娃可能再次懷有身孕的消息，當時發文稱，「普丁發現他的情婦又懷孕了，從表面上看來，這並不在計畫中。」

▲▼普丁的秘密情人、前奧運體操國手卡卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯前奧運體操國手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）今年滿39歲。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，卡巴耶娃出生於烏茲別克，與普丁初次見面是在2004年的雅典奧運，當時她為俄羅斯拿下一面金牌並成為全國焦點，直到2008年以後，她便被外界盛傳為「秘密第一夫人」。卡巴耶娃在韻律體操中發揮力量、柔軟度與體操球帶技巧曾為她贏得「俄羅斯最柔軟的女人」、「俄國最性感運動員」等美譽。

►普丁還有2私生子！瑞士醫飛莫斯科替小三接生　大兒子已7歲

►歐盟開鍘普丁小31歲「第一情婦」！　列入制裁黑名單

►瑞士6.3萬人連署「把普丁的情婦趕出去」　傳她帶4孩躲在豪華木屋

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