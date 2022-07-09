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紐時：烏東城內居民喜「迎接俄軍」　指烏軍才是砲轟主使

▲▼俄軍。（圖／路透）

▲俄軍現已幾乎掌控盧甘斯克州（Luhansk）全境。（圖／路透）

文／中央社

入侵烏克蘭的俄軍在取得盧甘斯克州後，下一步已鎖定包含斯拉夫揚斯克在內的幾個烏東要城並開始砲擊，但西方媒體發現，並非全部居民都視俄國為寇讎。

德國之聲（DW）指出，奪下北頓內茨克（Sievierodonetsk）與利西昌斯克（Lysychansk）雙連城後，俄軍現已幾乎掌控盧甘斯克州（Luhansk）全境，在烏東頓巴斯（Donbas）兵鋒將指向斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Sloviansk）與巴赫姆特（Bakhmut）3城，尤其克拉莫托斯克是頓巴斯烏軍的總部。

「紐約時報」指出，斯拉夫揚斯克的居民大多已逃離，但目前城內2.3萬居民卻有約一半渴盼迎接俄軍。紐時記者實地走訪當地，發現大戰前夕城內居民遠非團結，有婦人痛斥到訪的記者，稱媒體所報都是謊言，還有人索性轉身拒與媒體交談。

隨俄軍入侵迫在眉睫，一些還留在斯拉夫揚斯克城內的人會盡可能逃離且擔心將發生的事，卻也有一些居民指責是烏軍而非俄軍在砲轟市場以恐嚇人們逃離，甚至是拿來獲取更多國際支持的詭計。

▲▼位於盧甘斯克省的利西昌斯克（Lysychansk）遭俄軍猛烈炮火攻擊。（圖／路透）

▲位於盧甘斯克省的利西昌斯克（Lysychansk）遭俄軍猛烈炮火攻擊。（圖／路透）

62歲的瑟爾希（Serhii）正幫著友人恢復店面受損的貨品，他說烏軍都是故意為之；但紐時認為尚無證據支持類似瑟爾希的指控。

斯拉夫揚斯克市長賴雅赫（Vadym Lyakh）表示，這些攻擊無疑都是俄軍所為。奪下利西昌斯克後，俄軍整個週末都在調動與整補，準備朝斯拉夫揚斯克與克拉莫托斯克進攻。

賴雅赫在堆滿沙包的市政廳受訪時說，先前俄軍每天頂多往當地打個1、2枚飛彈，但3日以來每天都有15到20枚打向市中心。對於部分居民怪罪烏軍，賴雅赫認為「每個人都只看想看的、只信願意信的」。

斯拉夫揚斯克許多居民都經歷過2014年烏東親俄分離主義者短暫在當地執政的時光，當地後被基輔收復。紐時與居民交談後發現一些認知矛盾的蛛絲馬跡。

瑟爾希說：「至少當時很穩定，（親俄分離主義者）他們會取締醉酒與吸毒。給俄國統治不見得比烏克蘭差。」

從事編舞的舞蹈老師特提雅娜（Tetiana）經營一個收集中心處理捐贈烏軍的援品，丈夫也在烏軍服役。她說看到俄佔區居民抱怨俄軍抵達前就已在挨餓無援的影片令人痛心，「我至愛這座城市，但有些人真的不值我軍為他們犧牲」。

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