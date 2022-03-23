瑞士6.3萬人連署「把普丁的情婦趕出去」　傳她帶4孩躲在豪華木屋

▲俄羅斯韻律體操傳奇卡巴耶娃（右）被盛傳是普丁（左）的情婦。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯前體操國手、前國會議員卡巴耶娃（Alina Kabaeva）被盛傳是普丁的秘密情人，甚至為對方生下4個孩子，但在烏俄戰爭爆發後，已經帶著小孩前往瑞士避難，暫居鄰近法國邊境的一間豪華木屋。如今網友發起連署，要求瑞士政府把卡巴耶娃及家人驅逐出境，截稿時已累計獲得逾6.3萬份簽名。

▲網友連署要求瑞士政府驅逐普丁「秘密情人」卡巴耶娃。（圖／翻攝change.org）

一群俄國、白俄及烏克蘭的公民在請願網站Change.org發起連署，「儘管戰爭正在進行中，普丁也正在摧毀數百萬人的生活，瑞士卻接待著普丁政權的幫兇。該是時候採取行動，讓卡巴耶娃和她的獨裁者團圓了。」

發起人們表示，38歲的卡巴耶娃是「這名妄想獨裁者最寵愛的妻子」，過去擔任俄羅斯國會議員時，順從地批准普丁所有違反憲法或侵害人權的提案，還曾共同起草一項法案，剝奪了成千上萬孤兒被海外家庭收養的機會，導致許多重病兒童失去更好的治療管道。

發起人們呼籲，瑞士政府應該謹慎調查，卡巴耶娃繼續待在境內的法律基礎是否成立，以及此人在瑞士的財產是否涉及任何不法情事，進而決定其去留。

▲卡巴耶娃2004年在雅典奧運上贏得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡巴耶娃2021年8月接受電視採訪，右手無名指上多了一枚戒指。（圖／翻攝自YouTube／roissya 24）



卡巴耶娃是世上奪牌最多的韻律體操選手之一，擁有2面奧運金牌、14度奪下世界冠軍、21次拿下歐洲錦標賽第一名，她退出體壇後投身政治，2007至2014年擔任國家議會副議長，後來成為官媒「俄羅斯國家媒體集團」（National Media Group」的主席。

據傳，卡巴耶娃2008年與普丁相戀，之後陸續生下2個男孩及一對雙胞胎女孩，4個孩子都在瑞士出生並且持有當地護照。儘管多年以來謠言不斷，她與普丁始終沒有承認彼此的關係，尤其普丁一直對家庭生活諱莫如深，還曾直言痛恨別人介入私生活。

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