俄羅斯增派大批軍力　白俄將軍「看不下去」寫公開信：破壞主權

▲俄羅斯與白俄羅斯進行聯合軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭爆發至今，俄羅斯與北約國家依舊高度緊張，白俄羅斯總統盧卡申科則力挺俄國總統普丁。有消息指出，目前俄國正集結大批軍力到白俄西部，在與波蘭緊鄰的軍事基地進行演練，讓白俄軍方高層被迫寫公開信，呼籲盧卡申科不要介入烏俄戰爭，這樣的舉動形同自殺，更稱俄羅斯正在破壞白俄的主權。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯多名高階將軍向盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）寫了一封公開信，呼籲他遠離烏俄戰爭，否則這樣的舉動形同自殺，更進一步稱，俄羅斯人違反了白俄憲法第一條。根據此條憲法規定，白俄在自己的領土上保持有完全的權力，還享有內外政治的獨立性，但俄羅斯正在試圖破壞白俄主權。

▲俄羅斯總統普丁（右）及白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（圖／達志影像／美聯社）



監測軍隊動向的Telegram頻道Belarusky Gayun指出，目前至少有20多名俄羅斯頂級戰鬥機飛行員，正搭乘火車前往白俄，據傳現在俄軍還控制了白俄Prybytki空軍基地，並部署了S-400「凱旋」飛彈、伊斯坎德-M（Iskander-M）戰術飛彈系統與鎧甲（Pantsir-S）近程彈砲防空系統。

Belarusky Gayun表示，俄軍至少在白俄西部靠近波蘭的5個空軍基地，進行密集的軍事演練，還有大批軍用設備正朝當地移動，「隊伍中大概有10個單位，其中包含卡瑪斯戰車（Kamaz）和發電機等，而上面都懸掛著俄國國旗，且軍車都是迷彩的還塗上Z字。」

白俄與俄羅斯每年都會進行聯合軍事訓練，但在最近3周內的次數已大幅超過往年次數，目前在白俄境內十多個基地展開的聯合演習，已經確定延長至7月15日。