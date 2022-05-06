歐盟開鍘普丁小31歲「第一情婦」！　列入制裁黑名單

▲被視為普丁的秘密情人的俄羅斯前奧運體操國手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

歐盟4日公開對俄羅斯的第6輪制裁草案，包含提議年底前階段性禁運俄國石油等措施。然而，外媒消息指出，有「俄羅斯第一情婦」之稱的38歲前運動員卡巴耶娃（Alina Kabaeva），因為與69歲俄國總統普丁「關係親密」，傳出已被歐盟列為制裁對象。

前俄羅斯韻律體操金牌國手卡巴耶娃，被外界盛傳是「普丁情婦」、「俄羅斯秘密第一夫人」，傳聞兩人育有2男2女。法新社根據5日看到的一份文件指出，歐盟提議制裁卡巴耶娃，因為她在克里姆林宮的政治宣傳中發揮作用，並與總統普丁有密切關聯。

▲俄羅斯總統普丁過去與卡巴耶娃合影。（圖／取自克里姆林宮官網）

報導稱，卡巴耶娃是直到最近才被列入第6輪制裁中的適用對象。不過，包含禁運石油在內等各項制裁措施目前尚未通過，歐盟執委會已於4日提交成員國批准，需要27國的一致同意，但匈牙利、斯洛伐克與其他東歐國家都拒絕相關的石油禁令。

《華爾街日報》引述美國官員說法稱，卡巴耶娃和家人因為與普丁核心圈的關係而獲得大筆財富，報告更援引美國機密情報稱，卡巴耶娃是普丁財產的受益者。除了卡巴耶娃，俄國官媒俄新社（Ria Novosti）的3名專欄作家，也因為在烏克蘭戰爭中扮演政府的「宣傳員」而被列入歐盟最新制裁對象。名單中的其餘58人則包含俄羅斯東正教主教、涉嫌參與布查屠殺的眾多軍人、克宮發言人佩斯科夫的家人等。

▲傳聞普丁與卡巴耶娃相戀後離婚，但普丁本人始終否認關於私生活的任何傳聞。（圖／取自克里姆林宮官網）

● 卡巴耶娃與普丁

今年將滿39歲的卡巴耶娃是世上奪牌最多的韻律體操選手之一，擁有2面奧運金牌、14度奪下世界冠軍、21次拿下歐洲錦標賽第一名，還曾被俄羅斯媒體評選為「俄國最性感運動員」。她退出體壇後投身政治，2007至2014年擔任國家議會副議長，後來成為官媒「俄羅斯國家媒體集團」（National Media Group」的主席。

▲俄羅斯韻律體操金牌國手卡巴耶娃。（圖／達志影像／美聯社）

據傳，卡巴耶娃2008年與大她31歲的普丁相戀，之後陸續生下2個男孩及一對雙胞胎女孩，4個孩子都在瑞士出生並且持有當地護照。儘管多年以來謠言不斷，她與普丁始終沒有承認彼此的關係，尤其普丁一直對家庭生活諱莫如深，還曾直言痛恨別人介入私生活。

在開戰初期更有知情人士透露，普丁早在發動戰爭前，就已將卡巴耶娃和其子女安排到瑞士「一個非常私密、非常安全的小木屋」裡，以此來保護情婦和年幼的子女們不受外界騷擾。

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