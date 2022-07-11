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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蘇貞昌弔唁安倍晉三不忘帶上他　「陳時中也說要表達感念」

記者林銘翰／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，行政院長蘇貞昌11日表示，當台灣最困難、被中國打壓的時候，安倍晉三一直不斷地替台灣發聲，甚至講出「台灣有事就是日本有事」，更在台灣疫情最困難的時候捐贈疫苗，他是台灣永遠的好朋友，台灣人民與政府同感不捨。

▲▼蘇貞昌、陳時中悼念安倍晉三 日台交流協會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌、陳時中悼念安倍晉三 日台交流協會。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌上午在總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中等人的陪同下，前往台日關係交流協會悼念安倍晉三。

蘇貞昌會後向媒體表示，今天他專程前來向安倍晉三表達敬意跟感念，特別是當台灣在最困難、被中國打壓的時候，安倍晉三一直不斷地為台灣發聲，甚至於講出「台灣有事就是日本有事」等。

蘇貞昌還說，安倍晉三也一直力挺台灣加入國際組織，當台灣疫情最困難的時候，「他特別奔走、出很大的力量，讓日本政府能三度送台灣最需要的疫苗」。

蘇貞昌也說，今天陳時中也要特別向安倍晉三表示最大的感謝與感念，大家都覺得安倍晉三是台灣永遠的好朋友，「他不幸往生，我們希望他安息」，台灣人民與政府向日本一樣同感不捨，也特別來向他致意、致敬。

陳時中會後受訪時表示，他今天是以衛福部長的身份前來敬悼，至於外界點名衛福部次長薛瑞元將接任衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官，他僅說一切都還沒決定，隨後便轉身上車離去。

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