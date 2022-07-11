日參院選舉自民黨大勝　分析：美國鬆一口氣！盼延續安倍外交路線

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本10日舉行參議院選舉，首相岸田文雄率領的執政黨自由民主黨拿下60席，取得壓倒性勝利。日媒分析，岸田政權政治基礎更加穩固，令美國政府鬆了口氣，也期待日本能夠繼承安倍外交路線，繼續合作應對中國挑戰。

日媒《時事通信社》分析，日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，美國最關心的就是日本是否會維持安倍以美日同盟、強化日本防衛能力及「自由開放的印太」構想為基礎的外交安保路線。

▲ 岸田10日現身東京自民黨總部，率領黨員為安倍默哀。（圖／路透）

美國總統拜登9日致電岸田，除為安倍被害致哀，也強調自由開放的印太、美日印澳四方安全對話（Quad）是「安倍不朽的遺產」。為對抗中國這個「最嚴峻的挑戰」，強化同盟與多方合作未來也是不可或缺的。

美國約翰．霍普金斯大學兼任教授威廉．布魯克斯（音譯）分析，岸田已對強化日本防衛能力及中國權威主義傾向增強表現出警戒姿態，「他和安倍一樣，是外交現實主義者。」

美日目前聚焦強化經濟安全保障，包括重新建構半導體等戰略物資供應鏈，二國外交、經濟官員29日也在華府召開「美日經濟政策協商委員會」首次會議，討論具體實現印太經濟架構（IPEF）。

另外，針對北韓問題，美國重視美日韓3國合作，將努力恢復嚴重惡化的日韓關係。隨著中國影響力加深，擴大參與太平洋島國事務也成為美日的課題。

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