日參院大選「漫畫家、女團偶像」強勢入國會　他靠爆料竄紅也勝選

▲赤松健成為日本首位漫畫家議員。（圖／翻攝自推特／@KenAkamatsu）



記者吳美依／綜合報導

日本參議院大選10日登場，投票率提升至52.05%，為近16年最高，自民黨也贏得63席次，維持多數地位，被認為可能受到安倍晉三遇刺影響。此外，多名「亮眼」候選人也順利當選，包括漫畫家赤松健、爆料YouTuber東谷義和、前女團偶像生稻晃子、SPEED成員今井繪里子、安倍生前最後站台的佐藤啟等等。不過，前作家乙武洋匡確定落選，而奧運銅牌得主橋本聖子尚不確定。

漫畫家赤松健

54歲的赤松健著有《純情房東俏房客》、《電腦情人夢》、《魔法老師》等作品，如今成為日本史上第一位「漫畫家國會議員」。他認為，自己勝選意味著「日本將會改變」。

赤松健表示，他願代表執政黨自民黨參選，是為了反對動漫遭過度限制的表現手法，其政見包括「表現的自由」、「著作權法的整備」、「海外盜版對策」等等，也期待透過漫畫介紹國會動態，甚至推動動漫外交。

▲日本前偶像女團成員生稻晃子首次選舉就奪得勝利。（圖／翻攝推特@ikuinaakiko1917）

前偶像女星生稻晃子



54歲的生稻晃子出身1980年代人氣女團「小貓俱樂部」，也是安倍晉三夫人的好友，因此獲得安倍強力輔選，她代表自民黨出線，踏入政壇第一戰，就在競爭激烈的東京選區奪得勝利。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，生稻晃子42歲罹患乳癌，經歷2次復發及5次手術後「頑強復出」，「現在已經變成了一個堅忍勇敢女性的象徵」，也期望以自身經驗出發，為相似遭遇的女性，謀求更多支持及福利。她得知勝選後，含淚表示，「我真的鬆了一口氣。我充滿感激之情，我想安倍先生也會因為我當選而鬆了一口氣。」

▲今井繪里子連任參議員。（圖／翻攝推特@Eriko_imai）

SPEED成員今井繪里子

38歲的今井繪里子出身女團「SPEED」，離婚後獨自扶養失聰兒子，她6年前首次參選時，憑藉超高人氣，開票9分鐘後就確定勝利，但踏入政壇後，卻接連被爆與已婚議員不倫戀、勾結暴力集團等等，如今與對手選情拉鋸，開票8小時後才確定連任。她的政策是呼籲促進殘障人士福利及教育政策。

▲東谷義和開直播感謝選民。（圖／翻攝自YouTube／東谷義和のガーシーch【芸能界の裏側】）。



爆料YouTuber東谷義和

50歲的東谷義和以「爆料」聞名，接連抖出綾野剛酒醉帶未成年開房、小栗旬不雅照等娛樂圈黑幕，如今成為日本史上第一位「爆料YouTuber國會議員」。

東谷義和人生大起大落，曾任潮牌服飾社長，經營酒吧及演藝經紀公司，與政商名流關係良好，後來卻因沉迷賭博，積欠3億日圓債務，遂鋌而走險、以明星名義詐欺，被告發後逃亡至杜拜。他淪落至此，卻被演藝圈好友切割，因此於今年2月開設YouTube頻道，瘋狂爆料名流黑幕，至今累積127萬訂閱。

東谷義和代表NHK黨參選，政見是當選後再公開47個黑幕，包括「足球選手取消婚約逼墮胎」、「當紅藝人虐待動物」、「上市公司社長施暴女性」等等 ，不過他如今仍在杜拜，而網友對其當選也意見兩極。

▲奈良選區候選人佐藤啟連任成功。（圖／翻攝自推特／@sato_kei_nara）

安倍最後站台的佐藤啟



安倍8日前往奈良市，為自民黨候選人佐藤啟助選，卻遭槍擊身亡。43歲的佐藤啟得知成功連任後，並未高調慶祝、大喊萬歲或接受贈花，僅低調召開記者會，談論政治抱負。

佐藤啟的政見是「經濟再生」，希望推動日本從新冠疫情中復甦，獲得保守派支持。他目睹安倍遭刺殺後情緒潰堤，在倒地的安倍身旁哭著說，「都是我害的。」