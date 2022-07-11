台中偷車賊行蹤露餡拒攔查　狂逃2.5公里連撞2車！被拉下上銬

記者游瓊華／台中報導

台中一名偷車賊日前偷走一輛停放在北區梅川西路與永達街口的小轎車，林姓車主發現愛車失蹤後在7月10日報警，警方透過車行紀錄發現車子蹤影，隨即派員前往查察，但偷車賊看到警方攔查不但沒停車，還猛踩油門逃逸，上演追逐大戰，警方深夜鳴笛一路追了2.5公里，最後在東區攔車，將偷車賊拉下車上銬送辦。

▲偷車賊拒攔查，開車逃逸2.5公里連A兩台車遭逮。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲偷車賊被警方拉下車上銬。（圖／記者游瓊華翻攝）



警方7月10日深夜接獲一名林姓民眾報案，表示自己停放在北區梅川西路與永達街口的車竟不翼而飛，警方調閱失竊車輛車行紀錄，發現偷車賊20分鐘前還開著車到處趴趴走，立即派遣線上員警前往查察，隨即在英士路與日新街口發現該車，惟上前攔查時，偷車賊拒絕停車受檢，並加速逃逸。

▲偷車賊為躲警方追緝一連狂飆2公里，還擦撞路邊車輛。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方調查，偷車賊一路從北區英士路與英才路口，經過西區、中區等路段，最後在中區興中路與公園路口時，最後偷車賊在精武路遭逮，但過程中，兩台車輛衰遭波及，一輛自小客車後照鏡被撞爛、另一台自小客車車後保險桿也被撞到，警方依法將偷車賊移請台中地檢署偵辦，至於追查中追撞路邊車輛事故部分，則交由第三分局交通分隊協處。