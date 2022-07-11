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2頂安全帽被丟！老公見她「1雙舊鞋」直接送人　妻氣炸：懂尊重？

▲▼ 。（圖／Unsplash）

▲家裡的東西用不到就丟。（示意圖／取自Unsplash）

實習記者李鎮宇／綜合報導

是否看過東西沒用完、覺得占空間、覺得礙眼就丟掉的人？浪費東西的極限能有多誇張？一名人妻在網路社團表示，老公認為現在用不到的東西就是在佔位子，就應該丟掉，以後要用再買，好比幾乎完整的奶粉、很少戴的安全帽，都被拿去丟掉，甚至是把一雙一陣子沒穿的鞋子送人，對此她感到滿滿的不尊重，忍不住發文表示不滿。

該名人妻在匿名公社發文，「不知道是我太節省？還是另一半太誇張的浪費 ?」之前去好市多買得奶粉，整桶幾乎是全新的，因為小孩腸胃不適而沒泡過幾次，結果沒幾天卻不見了，一問之下才發現被老公丟掉了，給出的理由卻是奶粉結塊了，還說看到奶粉鐵蓋邊沾到奶粉很難看。

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她透露自己的父母有泡奶粉的習慣，可以拿去給他們而不是整罐丟掉，萬萬沒想到，老公竟回「不然我去樓下回收撿回來啊！」更誇張的是，該名人妻還表示，家裡原本有一頂買車送的安全帽，因為方便就放家裡，不久後又買了另一頂新的，想說回娘家也可以用，然後沒幾天，兩頂安全帽都不見了，追問老公卻被回「丟掉了」。

▲▼ 。（圖／Unsplash）

▲安全帽剛買不久竟然被老公丟掉。（示意圖／取自Unsplash）

還有一次，原PO有一雙很久沒穿的鞋子，在未經允許之下，老公直接送給堂弟，她說道，「這到底是什麼心態」、「怎麼會別人的東西去送人？有時候對於他這種行為真的很讓人爆炸！」

貼文一出，引起網友討論，「我還以為這篇是我發的！症頭跟我老公一樣，什麼都一直丟，也不管東西新舊，也不管別人還有沒有在用」、「那妳就把他的東西也丟掉送人，讓他感同身受一下」。更有網友調侃，「既然妳老公有丟東西的嗜好，那妳這個老婆當然要盡量買東西來成就他的樂趣囉」、「我認為不尊重才是地雷」。
 

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