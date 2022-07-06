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男友求婚3天秒提分手　準未婚妻曝原因「我錯了嗎？」遭打臉

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友在網路PO文抱怨，交往2年的男友上週六（2日）在普通餐廳向她求婚，沒想到3天後竟然提出分手，原因是她覺得男友的求婚不夠隆重、浪漫，「在簡餐廳（普通餐廳）求婚哪個女人可以接受？」結果卻說分就分，還要求返還戒指，「我只是要一個求婚儀式錯了嗎？」

▲▼求婚,戒指。（圖／達志影像／示意圖）

▲原PO希望男友的求婚能更隆重。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

原PO在爆料公社APP「匿名公社」的文章中提到，男友2日邀請幾個好友，在一間普通餐廳布置幾顆氣球和幾束花，向她求婚，雖然有拿出一克拉的戒指，但她還是有點不高興，「因為我跟他說過很多次了，一生一次的求婚，我想要浪漫一點的，可以讓我感動的那種，至少以後回憶時可以跟孩子說，他爸爸以前對我有多好。」

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原PO表示，當下自己收下戒指，但沒有答應求婚，並要求補辦一場更盛大的求婚儀式才會答應，沒想到男友突然翻臉，一直大吼說他沒有錢了，信用卡也因為買戒指刷爆了，還頻頻逼問她到底想怎樣，由於當時餐廳人很多，她覺得很丟臉就離開了，事後傳送LINE訊息解釋，「我不想怎樣，只是想要一個隆重又浪漫的求婚儀式」。

原PO認為，每個女人應該都希望擁有一場隆重又浪漫的求婚儀式，她也不貪心，不期望男友像閨蜜的老公一樣直接包下高級餐廳，還布置擺滿走廊的玫瑰花，她自認提出的要求已經很卑微了，也體諒男友薪水不高，但是在普通餐廳求婚哪個女人可以接受，結果發出去的訊息男友2天已讀不回，第3天中午直接打電話來提分手，同時要求返還戒指，「你們不覺得他太過分了嗎？交往2年了他說分就分？到底把我當成什麼？我只是要一個求婚儀式錯了嗎？」

不過，大多數網友看完原PO的文章，紛紛留言勸分手，雖然也有人覺得這是一篇反串文，但如果是真的，兩人的觀念相差太多，就算結婚了，婚後生活肯定也不好過，「一克拉不便宜耶，一台國產車直接交在妳手裡了還想怎樣？」、「那戒指退掉換成平價戒指，錢就可以拿來給妳滿滿儀式感，這樣妳要嗎？」、「如果是我的話，寧願男友把錢存起來或拿去投資，真的相愛只需要登記就夠了」、「沒有公主命別生公主病」、「戒指還了吧，好聚好散」。

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