人妻住進婆家！「衝擊一幕」扯出超噁家教　網卻嘆：你才是外來者

▲原PO直呼，「這算是另類的家教嗎？」（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人結婚後不會與公婆同住，一部分原因就是怕生活習慣不合，就有一名女網友發文表示，她日前上廁所時，眼前「驚人一幕」讓她超衝擊。貼文曝光後，底下一票網友也喊噁。

這名網友在「匿名公社」上貼文，以「這算是另類的家教嗎」為題發文，提到小姑每次上廁所都不沖水，讓她很傻眼，「很想問她父母沒教嗎？」結果沒多久後，她也發現婆婆沒沖水，「到底要怎樣她們才會沖水呢？」

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原PO不解表示，難道婆婆和小姑還認為不沖水能省水嗎？另外，她也透露兩人時常半夜在客廳刷牙，還刷到「嘔嘔叫」，她該如何和衛生習慣有問題的人溝通？她實在很擔心孩子會被影響。

貼文一出，底下網友也紛紛回應，「這不叫節省而叫摳門，胎哥鬼（噁心鬼）」、「金胎歌（真噁心）」、「噁心」、「你婆家是不是很節儉？我聽過很節儉的家庭是上小號不沖水，只有上大號才沖水」。不過也有網友回應，「怕的話就搬家吧，那是她們一直以來的習慣，反而她們會覺得你才是奇怪的外來者」。

除了上廁所沖水外，過去YouTuber「麥克韮啦 MikeGela」也曾做實驗，上廁所沖水若沒有蓋上馬桶蓋，馬桶噴出的細菌量明顯多出許多，讓她看了不禁直呼「非常的噁心！你想想看，這麼多細菌，噴在你的牙刷上好不好？超噁的！」因此她認為，沖水最好還是蓋上馬桶蓋。

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