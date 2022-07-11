4大2小燒烤吃5千元　他只帶幼稚園兒被收2千：我數學不好？

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書「爆料公社」PO文抱怨，和朋友一家4人去吃燒烤，對方是3大1小，自己這邊則是1大1小，總計4大2小吃了5000元，「結果我要付2000元，因為我這邊2個人，是我數學不好嗎？」文章公開之後，掀起網友熱議，大多數人都覺得很無言，「幾百塊看清一家人，划算」；也有人認為原PO太計較，「才吃5000元，是在計較什麼」。

▲原PO和朋友一家相約吃燒烤，卻因為花費問題心生不滿。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在文章中提到，和朋友4大2小去吃燒烤，朋友一家4人（3大1小），小孩分別就讀國中和小學二年級，自己這邊是1大1小，小孩才幼稚園大班，吃完之後結帳總共花了5000元，「結果我要付2000元，因為我這邊2個人，是我數學不好嗎？還是他們其實有1個人是不存在的？」因為實在太傻眼了，所以想問問大家，如果遇到這樣的狀況，該怎麼處理比較好。

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文章公開之後，掀起網友兩派意見熱議，一派人支持原PO，認為朋友的行為太誇張，這次認栽就算了，以後不要答應一起吃飯就好，「他可能連小孩都除進去」、「付啊，幾百塊看清一家人，划算」、「下次各付各的，還有，這個朋友不要再跟他們一起出去吃了，結案」、「帳單上有列明細，該怎麼給就怎麼給，（你們）應該不是很好的朋友，下次別再聚餐了」。

另一派網友則覺得原PO太計較，根本沒把對方當朋友才會這麼說，「才吃5000元，是在計較什麼，看得出來不是好朋友」、「請客都在請了，計較什麼？除非你們只是認識的人，不是朋友」、「太在意就別出門了」、「都已經有家庭了，跟朋友出去吃飯還要算得明明白白，乾脆朋友別當了，自己吃飯也省心」。