6歲兒參加夏令營曝「哥哥每天叫我們露GG」　媽查真相更傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽在臉書「爆料公社」PO文聲稱，6歲的孩子和同學一起參加3天2夜的暑期英文營活動，沒想到回家之後，孩子竟然說有年齡較大的哥哥逼迫自己和其他年紀一樣小的同學脫褲子露下體，如果想要告訴老師，就會被抓住、威脅，讓她超級傻眼。

▲原PO聲稱6歲的孩子參加暑期營隊，遭其他學員逼迫脫褲子。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在文章中提到，孩子參加的暑期英文營成員包含小學一年級到四年級，這3天老師都會跟家長聯繫報平安，期間並沒有什麼怪異之處，去接孩子的當天，孩子的神情也很開心，聊到一半她詢問除了開心的事情之外，有沒有發生什麼不開心的事情，沒想到孩子竟然回答，「有（年齡）比較大的哥哥，會強迫我跟其他年紀跟我一樣小的小孩脫褲子露GG（下體）。」

原PO表示，當下雖然震驚，但還是強迫自己冷靜下來，進一步追問才知道，那名哥哥A每天都會叫年紀較小的孩子去他面前脫褲子，不照做就會生氣大吼，如果想跟老師報告，還會被抓住並威脅取消看電視的時間，甚至在玩遊戲期間故意摸小孩B屁股，或是用枕頭壓住B，再讓另外3、4個孩子坐在上面。

原PO說，她得知這件事情之後，立即與B的家長、老師聯繫，大家都感到很驚訝，因為孩子們每天的照片看起來都很歡樂；而A的爸媽一開始接到老師的電話，還反嗆「我的小孩不可能做這種事情」，直到越來越多家長反映，「那位大孩子還會去偷看女生房間，沒敲門就突擊式開女生房間的門」，對方才道歉。

原PO提醒，B的媽媽嚇到從此不敢再讓孩子參加類似的活動，她也決定將這件事情說出來，希望其他家長注意，若讓孩子參加混齡共處一室的活動，千萬要記得先問清楚主辦方是否會讓孩子們待在沒有大人監督的空間，也要記得交代孩子，不管發生什麼事一定要打電話告知父母，因為就算當下老師出面處理，也難保被罵的孩子不會在活動期間找機會報復。

文章公開後，網友們也紛紛留言表示誇張，並認為如果上述情況都是真的，希望原PO能報警處理，「家庭教育出問題家長有責任，現在不處理，以後絕對出大事，一定要報警」、「這應該報警處理才對，這樣對方家長才會知道事情的嚴重性」、「大人教導孩子不要霸凌別人，更重要的是要教導他們如果遭到霸凌，應該盡量立即告知他人，尋求幫助」。