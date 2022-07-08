宮廟進香1公告「封」停車出入口　住戶反應卻遭回：你是哪一戶？

▲管委會所貼之公告。（圖／取自爆料公社）

實習記者李鎮宇／綜合報導

一名網友近日抱怨其住處附近的宮廟，因為進香活動而封鎖停車的出入口，造成住戶極大的不便。他指出里長未對此事作出任何處理，向宮廟反應更是得到令人傻眼的回覆，「你是哪一戶？」住戶氣炸表示，報警也沒用！並表示經常有噪音與菸味，更是提到關於居住正義與尊重住戶等問題。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，稱附近宮廟進香，只張貼一則公告，就直接封鎖停車出入口，沒有理會住戶的居住正義及權利，以至於沒有地方可以停車。他指出宗教信仰的用意，在於讓生活能夠風調雨順、平安順利，但現在的狀況卻成了不便的誘因，降低居住品質與牽連到房價。

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在公告張貼後，原PO曾向里長反應，但未得到處理，逼不得已打電話給宮廟反映，卻得到這樣的回覆，「你是哪一戶？」令人相當傻眼，報警處理後更是沒有起到任何效果。此外，住戶還指出，住宅區為何未規範不能設置宮廟，還要忍受菸味與進香活動的噪音，以及人為故意製造的吼聲，最後訴苦道，「我尊重宗教信仰，但誰來尊重附近住戶？」

網友紛紛留言力挺，「尊重是放在心裡面的實體上還是要侵犯你們的路權」、「檢舉不就好了，看他有沒有申請路權」。也有人調侃，「放心，未來會更多生育率還要靠他們」、「奉神明的旨意，將住在此地的居民，封印在家」、「會告知的算不錯了」。原PO最後勸道，「真的不明白怎麼敢在這種環境生活，生活習慣極差」。