砸3000元買稻草人！他求復合「聽師父1句話」結果傻眼　全場酸爆

▲原PO想與另一半復合。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「只能說花錢消災！」一名網友發文表示，他因為想與另一半復合，所以便上網找方法，結果花了3000元買稻草人卻無果，讓他決定將經歷寫出來，要大家別受騙了！不過文章曝光後，底下則是一片狂酸，「你知道廣告不能信嗎」、「這種廣告你也信」。

這名網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」上貼文，提到他透過臉書找到了一位標榜茅山道教的師父，並砸了3000元買2個稻草人，只求能與另一半復合。師父起初表示，只要燒掉稻草人，7天以後對方就會自己求復合。

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後來原PO發現兩人感情依舊沒進展，於是再次求助，怎料師父卻要他自己去找對方，跟一開始所說的完全不同。驚覺自己被騙之後，他也將經歷貼在網路上，「希望不會有下一個再被騙，只能說花錢消災！」

▲原PO分享經歷。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

貼文曝光後，底下一票網友則是不解直呼，「這是用筷子做的稻草人嗎」、「抱歉，只有你會被騙」、「都什麼年代了，你真是嚇壞我了」、「不知道之後復合不成會不會下降頭」、「什麼年代還有人信這個」、「你會信我也是很佩服你」、「我想我知道對方分手的原因了」、「難怪詐騙那麼多人做，原來真的會有人相信」、「感情可以用錢解決，那算是感情嗎」。

不過也有些網友緩頰說道，「不要這麼容易被騙，加油！好好過日子比較重要」、「還好只是花3000元就清醒」、「人家明明就是以親身經歷來勸告大家，就一堆人在那邊噴」。