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好想出國！先奔巷口全家大嗑「長榮飛機餐」抽機票加速起飛

▲▼好想出國！全家吃長榮飛機餐抽機票。（圖／業者提供）

▲手刀奔向巷口的全家便利商店就能吃到多款長榮航空聯名飛機餐，享受偽出國的樂趣。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

想飛的心止不住，近期常見網友熱烈討論：「好想出國！」「解封後最想飛哪裡？」就連出國搭機必吃的飛機餐，也成為眾人心心念念的美食。全家特別攜手長榮航空推出10款經典飛機餐、世界經典咖哩等，連機上限定餐包、商務艙米果等點心全都一一忠實呈現，現在不必搭飛機，手刀奔向巷口的全家便利商店就能吃得到，記得先動動手指用「地圖趣」查查鄰近門市存貨！

偽出國必吃！10款世界咖哩與長榮經典機上餐超美味

等不及邊境解封天天都能偽出國！過去搭飛機才能享用的「機上餐」也成為討論的話題，曾有報導指出網友最懷念長榮航空的「特製餐」，尤其是海鮮、咖哩兩大類，此次全家特別攜手長榮航空，與其遍及世界各地的廚師合作開發生產10款經典飛機餐、世界經典咖哩等，讓所有國際級吃貨隨時隨地都能偽出國。

▲▼好想出國！全家吃長榮飛機餐抽機票。（圖／業者提供）

▲由長榮外籍名廚指導、全家製作的泰式瑪莎曼咖哩牛肉飯及泰式綠咖哩嫩雞燴麵，一吃勾起想飛的心。

▲▼好想出國！全家吃長榮飛機餐抽機票。（圖／業者提供）

▲夏天吃超開胃的印度庫瑪咖哩鷹嘴豆泥握沙拉及日式咖哩漢堡排漢堡。

懂吃愛嘗鮮的你，由長榮外籍名廚指導、全家製作的4道世界咖哩系列，絕對值得手刀開吃！首推長榮主廚特調「泰式瑪莎曼咖哩牛肉飯」，將瑪莎曼咖哩醬結合口感溫潤的洋蔥醬體，吃得到鬆軟馬鈴薯塊、軟嫩牛肉片、脆口花生碎及提味糯米椒，濃郁辛香絕對一吃難忘；超人氣的「泰式綠咖哩嫩雞燴麵」，基底使用泰國進口COCK青咖哩加入椰漿更顯濃郁順口，特別選用細麵完美扒附湯汁，搭配青咖哩醃漬嫩烤雞胸肉片及馬鈴薯塊，正統泰式風味令人食指大動。還有印度庫瑪咖哩鷹嘴豆泥握沙拉及日式咖哩漢堡排漢堡，也都是相當適合夏天享用的超開胃咖哩料理。

▲▼好想出國！全家吃長榮飛機餐抽機票。（圖／業者提供）

▲由長榮航空製作的原汁原味機上餐，連機上限定的奶油餐包及商務艙米果都能在全家輕鬆吃到。

懷念原汁原味飛機餐的你，千萬別錯過6項正宗長榮機上餐點！由長榮航空限定推出的「雞肉奶油斜管麵」，以高湯熬煮的超濃郁白醬，搭配健康鮮蔬南瓜和櫛瓜，讓你愛不釋口，不到百元就能瞬間起飛；還有網友許願的空中海鮮料理「酸甜魚柳時蔬飯」，以酥炸魚柳搭配繽紛的酸甜醬汁，不只飛機上吃超開胃，在陸地上吃更對味！還有美式cattlemen's烤肉醬製作的豬肉餐「美式經典燒烤洋芋」以及長榮航空秘製照燒醬的「日式照燒雞肉飯」，款款美味餐點勾起你對飛行的想望。

此外，這次全家與長榮航空的合作不僅神還原飛機餐，受旅客喜愛的機上限定餐包「維也納奶油餐包」、商務艙限定「航空綜合米果」也通通吃得到，讓大家國內旅行也能解解饞，隨時隨地切換偽出國模式。

▲▼好想出國！全家吃長榮飛機餐抽機票。（圖／業者提供）

▲記得善用全家「地圖趣」功能，查詢哪些鄰近店家還有長榮聯名商品存貨。（圖／翻攝自APP）

吃飛機餐過過癮　還可抽日本來回機票加速起飛！

等不及想嘗嘗全家聯名長榮飛機餐了嗎？記得善用全家「地圖趣」功能，查詢哪些鄰近店家有長榮聯名商品，公開透明的存貨量讓你一手掌握，輕鬆享受機上美味。此次活動除了讓大家可隨時享用美味飛機餐過過癮之外，6/29～7/26期間，到全家購買任一款指定長榮商品即可抽日本雙人來回機票，不限航點想飛就飛，加速你的飛行夢想！國際級吃貨、旅遊控們準備手刀衝一波啦！

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