口味任選！超商限時3天爽吃「霜淇淋買1送1」　

▲超商限時3天搶吃霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

冰控們快收下周末小確幸！超商驚喜祭出限時3天「霜淇淋買1送1」優惠，且不限口味通通有，即日起至7月10日限定登場，期間全門市更加碼推「8款哈根達斯指定迷你杯任選2件下殺6折」，通通不能放過。

全家全門市即日起至7月10日連3天祭出「Fami!ce霜淇淋買1送1」優惠活動，且不限口味通通有，無論是想嚐鮮最新的「貘貘桃霜淇淋」，還是喜歡超濃郁「小農鮮奶霜淇淋」，通通一次滿足，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；期間加碼還有「哈根達斯指定迷你杯任選2件下殺6折吃」，一共有8口味任挑任選，冰控把握機會衝。

▲COLD STONE至年底每周固定三、六爽吃冰淇淋買1送1。（示意圖／COLD STONE提供）

另，COLD STONE近日也強勢祭出整整半年超殺優惠，即日起至12月31日期間固定「周三爽吃冰淇淋買1送1」，限同尺寸、不限口味，加碼「周六推中杯以上冰淇淋買1送1」，凡購買中杯以上冰淇淋即享優惠，以上2大優惠不含脆餅、桶裝，並以價低者為贈送品項。

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