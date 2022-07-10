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基隆+388！專責病房空床率62.0%　林右昌感謝醫護人員辛勞

▲0526基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心10日公布國內本土病例新增2萬7708例，其中基隆新增388例，市長林右昌表示，全市專責病床空床率又回到6成以上，在院收治人數僅有46人；9日在基隆港務分公司開設NOVAVAX疫苗集中接種站，上下午共有599人完成施打。

林右昌說，雖然本市的專責病房經過幾次檢討後，已經縮減為121床，不過空床數仍遠高於住院人數，目前全市確診後就醫收治人數僅有46人，其中只有20名中重症病患，他也特別重申，對於醫護人員的肯定，感謝大家在這段期間的堅持與辛勞，讓疫情得以控制且持續下降。

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有關基隆市疫情部分，本市今日388名確診人數中，外縣市通報45例，佔11.60%；其中女性214人、男性174人；若以年齡別區分，25-34歲及35-44歲最多，均有65人、占16.75%；至於75歲以上的長者有16人、65-74歲有22人、6歲以下有37人。

基隆市現有COVID-19專責病房121床，目前收治46人、空床75床，空床率62.0%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症16名、中症2名、輕症15名；部立基隆醫院：中症2名、輕症11名；礦工醫院：輕症1名；三總基隆分院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬1684人，利用快速通道的有3萬3891人，有6萬4244人完成健康條件審核，符合資格已派案48,866人，條件不符合則有1萬5378人。

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