被超車！新北寵物長照機構是北市8倍　議員：柯文哲只愛找毛孩作秀

▲台北市議員吳沛憶。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

為協助飼主照顧高齡的寵物，台北市在2016年率全國之先，開始輔導設立「寵物安養機構」，但民進黨籍台北市議員吳沛憶發現，首創的台北市卻被新北市大幅超車，北市目前有17家經動保處認證的動物安養機構，但新北市已有136間，是北市的8倍，質疑台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊愛找毛小孩作秀，但實質的政策推動卻不用心。

吳沛憶10日表示，北市從2016年8月起訂定《台北市動物安養機構輔導要點》，要讓台北市的毛小孩都能「擁有安寧及終老照護場所」，不管是慢性病、有障礙或是7歲以上高齡寵物都在照顧範圍；動物安養機構在取得認證後，可獲最高20萬元的開辦費補助、每人每月1000元的人事補助及每月最高1萬元的租金補助。

吳沛憶調閱資料發現，台北市僅17家寵物安養機構，依照服務項目分為4級，單純提供照顧的第4級有3家，可提供一般診療的第3級有11家，可提供專業診療的第2級有2家，可作為培育中心的有1家；反觀新北市比台北市晚3年、從2019年開始設立「特定寵物長照機構」，數量已達136家，是台北市的8倍，其中有長照動物醫院65家、特定寵物長照之家71家。

吳沛憶提及，根據北市的輔導要點，每10隻動物置照護服務員1人，從人力比估算，北市的安養機構總共可收約690隻寵物；但根據農委會「110年度全國家犬貓數量調查」，台北市家犬的總估計數為12萬6358隻，家貓的總估計數有10萬1635隻，共22萬7993隻，代表北市安養機構總共只能照顧到千分之3的寵物，比例過少。

吳沛憶指出，新北市的家犬家貓總數為31萬8666隻，是北市的1.4倍，雖然新北的毛孩確實比較多，但動物安養機構的需求也不至於會差到8倍，呼籲動保處進行檢討，到底是推動策略出了問題，還是制度上可再精進？希望透過檢討讓動物安養機構的設置更普及，以真正幫助到更多高齡、有病痛的毛孩們。