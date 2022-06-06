好市多買「1款熱門冰品」回家微融化！他一吃爆感動：麥當勞奶昔

▲麥當勞奶昔。（圖／翻攝自Twitter／McDonald`s UK）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞的「奶昔」停賣多年，許多鐵粉都相當懷念它的好滋味。日前，就有一名網友到好市多買了款超夯的冰淇淋，結果竟意外發現味道與麥當勞的奶昔有些相似，讓他超驚艷。貼文曝光後，也引發網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼文，提到他日前逛完好市多，買了款藍色外盒的冰淇淋回家，雖然在路途中，冰淇淋已經有些融化，但他還是一到家就忍不住嘗一口，結果竟意外發現，這就是麥當勞奶昔的味道！

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▲網友覺得這款冰淇淋和麥當勞奶昔味道相似。（圖／讀者提供）

貼文曝光後，也有網友有同感，「對！我在微微退冰的時候吃，也覺得超像麥當勞奶昔，吃到快哭了」、「真的很像」、「黃色更好吃，更像」。而原PO也在留言處補充吃起來的感覺，冰淇淋才買回家就變形了，口感很軟。

此外，還有些網友分享，「這款CP值很高」、「好吃，和先生說好明早要做漂浮冰淇淋咖啡」、「很好吃，一直很涮嘴，加咖啡也好喝」、「搭配美式咖啡、紅茶很不錯喝」、「這價格根本比台灣自產的冰淇淋還便宜了，CP值很高，根本不喜歡奶味的我還是買了一桶」。

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