「冷壓」蟾蜍雪糕照全球瘋傳！網見「整隻封印」嚇暈：限量口味？

▲被壓扁、結冰的蟾蜍，死狀甚恐怖。（圖／翻攝自reddit）

實習記者廖翊慈／綜合報導

炎炎夏日品嚐消暑的雪糕可是一大享受。不過近日一張雪糕照在網路上瘋傳，並不是這雪糕有多美味，而是裡面的「贈品」讓眾人驚嚇連連，一隻被壓扁的灰色蟾蜍被「急凍」在上面，這「限量」口味的雪糕不少網友嚇得直呼根本是「雪蛤糕」。

論壇網站reddit及9gag從周日（26日）開始瘋傳一張「蟾蜍封印」照，一名網友以「有趣味道的雪糕」為題曬出照片，從照片中可見，該名網友將盒裝雪糕的塑膠蓋打開後，映入眼簾的是一隻巴掌大、灰色被壓扁的蟾蜍，體積幾乎佔去了一半的雪糕，這隻蟾蜍雙掌伸直、雙腿屈曲，猶如正準備生前的最後跳躍，而凹凸不平的皮膚上甚至還裹著一層霜，看得出來「冰封」許久。

▲凹凸不平的皮膚上還裹著一層霜，看得出來「冰封」許久。（圖／翻攝自reddit）

照片發佈至今，已在兩個網站引起熱議，許多網友被「蟾蜍雪糕」嚇得不輕，「告訴廠商，雪糕裡的成分不應該有蟾蜍」、「我要拒絕這個贈品」、「我這個夏天都不會再吃雪糕了」、「千萬不要讓蟾蜍退冰，牠可能會跳走」、「那冷凍蟾蜍應該是脆脆的吧，增加口感嗎」、「至少它在上層，不是等你吃完整個雪糕在底層才發現」、「這是新口味，香草青蛙嗎」、「還是冰淇淋工廠用蟾蜍來驅蟲」、「在某些國家可能這是美味佳餚，但我真的覺得超噁心」。

不過也有眼尖的網友發現，這盒充滿驚嚇的雪糕裡，照片中的左上角似乎還有一隻昆蟲，讓網友推測出「蟾蜍捕蟲，盒蓋在後」的可能性，「這看起來是蜘蛛，我想這就是蟾蜍跳進去的主因」、「不知為啥，我的腦海中一直浮現出冰河時期的故事」、「捕食者和獵物一起在這死亡，這盒不是雪糕，應該是自然界的縮影吧」。