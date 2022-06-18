衝了！超商網羅5款「爆餡芋泥甜點、麵包」　必吃脆皮泡芙、餐包

▲超商最新芋頭麵包、甜點開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

芋頭控開吃了！近日有超商網羅5款「爆餡芋泥麵包、甜點」，選用台灣檳榔心芋製成綿密芋泥製成，有罪惡芋頭牛奶脆皮泡芙、芋泥餐包、夾心吐司等一次滿足，一路從早餐吃到下午茶，即日起陸續開賣，且凡購買中杯以上經典、單品咖啡還可享泡芙半價優惠。

▲芋泥餐包吃得到顆粒芋頭餡。

全家最新芋頭麵包、甜點來了，首推升級版的「芋頭牛奶滿餡麵包」，使用清爽鹹奶霜搭配奶油芋泥粒餡，口感鹹甜好吃，尤其還用了桂芳鮮乳入料，奶香味十足，另一款「芋泥餐包」則選用在地芋頭製成顆粒芋頭餡，麵包也加入桂芳鮮乳製成，同樣吃得到芋泥、奶香，而「芋頭奶油夾心土司」是檳榔心芋泥粒結合奶油霜打造雙重餡料口感，通通要吃到。

▲▼芋泥金沙三明治、芋頭牛奶脆皮泡芙同步回歸。

除外，去年超人氣「芋泥金沙三明治」、「芋頭牛奶脆皮泡芙」也重磅回歸，首推芋頭泡芙，採用綿密檳榔心芋頭製成卡士達內餡，搭配脆皮外層糖霜，大口咬下口感超豐富，而芋泥金沙三明治則同樣嚴選台灣檳榔心芋頭餡搭配鴨蛋黃醃製而成的奶黃餡，即日起陸續開吃，期間凡購買Let's Cafe經典／單品中杯以上咖啡還可享泡芙半價吃優惠。

▲▼7-11開賣日本7PREMIUM GOLD抹茶冰淇淋、2款OREO雪糕。

甜點吃完就來嗑冰吧！7-11即日起也開賣2款限定冰淇淋，首推日本超夯的「7PREMIUM GOLD抹茶冰淇淋」，特選北海道產牛奶與生奶油，搭配嚴選京都宇治抹茶粉，每一口都是超濃郁的抹茶香，加碼吃2款OREO脆脆系列雪糕，有香草雙層雪糕、巧克力雙層雪糕口味選擇，可是一次就能吃到2種口感，外層是以巧克力脆皮裹上OREO脆餅，冰心則以香草或巧克力雪糕拌入OREO脆餅，消暑又好吃。

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