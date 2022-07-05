網紅冰淇淋火烤都不融化！實測「真實效果」網狂酸：加了防火材料

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記者鄭思楠／綜合報導

微博一名網友近日發文稱，大陸網紅冰淇淋品牌「鍾薛高」旗下一款海鹽口味冰淇淋，在31℃的室溫下放置近1小時後，仍然沒有完全融化。業者強調，使用了極少量的食品乳化增稠劑（卡拉膠，又稱鹿角菜膠），均嚴格按照國家相關標準添加。不過，網友對這樣的回覆並不買帳，今日再有人實測，用火機直接烤，結果發現該冰淇淋連火都烤不化。

微博網友「穿幫君」PO出了這段火烤冰淇淋影片，「有網友實驗用火烤鐘薛高，居然不會化。」影片顯示，有人用火機燒烤，結果冰淇淋已經被烤到變黑冒煙，卻仍然沒融化。

▲冰淇淋火烤都不融化。（圖／翻攝自微博）

對此，網友們驚呼，「到底是啥材質啊，這麼堅強」、「那吃到肚子裡怎麼辦，不會在肚子裡也化不了吧……」、「太可怕了，真的別吃了」、「大家都知道要有添加劑，但萬萬沒想到這麼誇張」、「這添加劑超標了吧」、「防火建築材料嗎」。

此前，大陸一名網友將鍾薛高冰淇淋打開後，在室溫31℃下放置。半小時後，雪糕表面的冰層化開，呈現奶油狀。50分鐘後，盒子裡的雪糕變成黏稠的乳狀物，而非水狀物，整體形態完好。

針對雪糕不融化問題，鍾薛高回應，不存在不融化的雪糕，固形物高、水少，完全融化後自然就為黏稠狀，不會完全散開變成一灘水狀。鍾薛高表示，融化呈黏稠狀是因為產品主要成分為牛奶、稀奶油、椰漿、煉乳、全脂奶粉、冰蛋黃等，產品本身固形物含量達到40%左右，除部分原料本身含少量水外，未額外添加飲用水。同時對於添加問題，為在貨架期內保持產品的良好風味和形態，產品僅使用極少量的食品乳化增稠劑，均嚴格按照國家相關標準添加。