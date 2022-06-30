嘉義縣暑假加強求職防詐騙宣導　「3要準備7不原則」

▲嘉義縣暑期青年打工防詐騙提醒。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假是求職工讀旺季，為保障求職安全，嘉義縣今年規劃巡迴舉辦22場次「三要7不跟著走、安心就業展自我」校園劇團演出，提醒青年學子記住「3要準備7不原則」，當心求職受騙。

受疫情影響導致求職管道與模式改變，不法份子與詐騙集團也創造出許多新形態詐騙手段，近日常見不法業者利用模稜兩可廣告設下陷阱，種種樣態如「line交友詐騙手法」、「購買遊戲點數」、「假借打工騙存摺大學生成人頭戶」、「求職交付提款卡竟成詐欺人頭戶」等，上述案例除衍生不實廣告爭議，甚至涉及民事、刑法詐欺等法律責任，求職者不可不慎。

縣長翁章梁提醒初入職場學子，找工作前要做好「3要準備」，要蒐集應徵公司資料、要告知親友求職地點、要檢視職缺資訊是否合理；在面試時也要謹記「7不原則」，不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用、不非法工作，確保不掉入詐騙陷阱，同時注意個人隱私權益。

勞青處長陳奕翰呼籲，求職或打工一定要先看清楚契約再簽約，應徵工作時可先查詢公司是否有合法登記，面試時若要求扣押證件、繳交保證金、辦理指定信用卡等絕不要交出，有任何疑問可撥打求職防騙諮詢專線05-3621165，或上台灣就業通網站（ http://www.taiwanjobs.gov.tw ） 或撥打免付費諮詢專線0800-777-888。