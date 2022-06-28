　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國首創　嘉義縣全民運舉辦新南向國家五人制足球交流賽

▲▼嘉義縣將於全民運舉辦新南向國家五人制足球交流賽。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣將於全民運舉辦新南向國家五人制足球交流賽。（圖／嘉義縣政府提供）

全民運動會10月將於嘉義縣啟動，嘉義縣政府舉辦「足繫新南向 發光在嘉義」記者會，並由縣長翁章梁率領貴賓進行開球儀式，宣告全民運賽事新南向國家五人制足球交流賽即將開始！

111年全民運動會將在10月8日至13日由嘉義縣主辦，此次主題為發光在嘉義；翁章梁說，全台移工約有70萬人，其中東南亞國家對於足球非常狂熱；今年特別創全國首例，由官方舉辦新南向國家五人制足球交流賽，邀請移工參與台灣體育盛事，展現嘉義縣對新南向國家的重視與友善。

▲▼嘉義縣將於全民運舉辦新南向國家五人制足球交流賽。（圖／嘉義縣政府提供）

為擴大參與先分南北兩區辦理分區預賽，南區預賽將於111年6月25日至6月26日在嘉義縣吳鳳科技大學舉辦，北區預賽將於111年7月2日至7月3日在苗栗縣竹南運動公園舉辦；每區遴選三隊，兩區共六隊參加總決賽，配合嘉義縣辦理全民運比賽期間於111年10月8日至10月9日在中正大學體育館舉行。

翁章梁表示，這是嘉義縣首次主辦全民運動會，也是全國第一次把五人制足球納入比賽項目，嘉義縣五人制足球的發展在嘉義縣足球委員會莊榮讚主委的推廣下，在全國有很好的成績表現；此次更藉由全民運動會辦理本次新南向國家五人制足球賽，更是嘉義縣的榮幸。

翁章梁也藉此感謝體育署妥善的規劃與用心地指導，並給予充分的補助經費，方能成就此體壇大事，這是國內體壇最有創意最有意義的一大盛事，是一個好的開始，嘉義縣將全力以赴。

本賽事參加隊伍非常踴躍，全國有70幾隊報名，報名隊伍以泰國及越南居多，印尼次之，因受限場地及比賽天數，故分南北兩區依報名先後各取32支隊伍參賽。

▲▼嘉義縣將於全民運舉辦新南向國家五人制足球交流賽。（圖／嘉義縣政府提供）

本次比賽的獎品非常豐富，參加預賽隊伍每隊補助新台幣1萬元，每區前八名均頒發獎杯及獎品；晉級總決賽並完成出賽隊伍每隊再補助2萬元，另新南向決賽隊伍比賽期間供膳宿及交通，除每隊頒發獎杯及獎品外，同時給予每一參賽的隊職員每人一個紀念背包。

另為能讓新南向國家隊職員能進一步認識嘉義縣，除了用嘉義縣特產阿里山高山茶禮盒、莊家方塊酥、太保市農會豐禾日粒禮盒當獎品外，並於賽後(10月10日)招待所有參賽隊伍前往阿里山鄒族部落旅遊，再贈送每人1盒曾獲水洗咖啡「金質獎」的阿里山獸泉咖啡，讓這些新南向國家的朋友深層感受嘉義縣風土人情。

▲▼嘉義縣將於全民運舉辦新南向國家五人制足球交流賽。（圖／嘉義縣政府提供）

體育署全民運動組長呂忠仁表示，新南向政策是中華民國政府自2000年代開始實行的一個針對印太地區的外交及經濟政策，主要目的是推動臺灣商人轉移至往東南亞地區投資及開發，試圖以經濟與文化實力增加其對東南亞國協的影響力，並分散臺灣對中國大陸的外貿依存度。

為配合國家「新南向政策」，秉持「長期深耕、多元開展、雙向互惠」核心理念，整合中央、地方政府、民間企業與團體以及友我第三國的資源與力量，藉由資源、人才、市場和技術面的共享跟鏈結，與東協、南亞及紐澳等國家，協力共創區域的發展與繁榮；依循此脈絡，體育署為加強辦理與新南向政策國家雙向體育交流，乃規劃辦理新南向國家於全民運動會示範表演，期深化體育雙向交流與合作。

▲▼嘉義縣將於全民運舉辦新南向國家五人制足球交流賽。（圖／嘉義縣政府提供）

承辦學校南新國小校長莊政道表示，本次參賽的泰國、越南和印尼等國國民非常瘋迷足球，足球更可說是這些國家的國球，因此希望藉由交流賽增進新南向國家在台移工及我國國民之體能與文化交流，並能激發其潛能進行體育人才交流與合作。

為擴大交流，籌備處也補助縣內20所校內推動足球的學校經費，讓學生和家長可以到中正大學欣賞最後六強的比賽，達到國際活動交流，促進國家間體育文化網絡，以達多元文化共享目的，並加強台灣五人制足球運動推廣，提昇五人制足球運動競技水準。

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
「芙蓉」最快成颱時間曝　這天起有雨到下周
雙胞胎正妹交換護照　突破管制爽出國近40次
影片曝！約旦港口爆炸　毒氣瞬間噴發釀13死251傷
央行揭秘6665億NFT內幕　用戶「左手賣右手」洗交易割韭菜
夫妻約會老公愛上正妹唎酒師！　送戒指名牌包認「我在追她」
快訊／國3貨車爆衝10米邊坡翻覆　滿載化學液體
女歌手嗨脫衣「比基尼鬆開」！　急衝台邊求救全被錄
好市多鮭魚驚見「整坨白色圓點」　一篇求解文引爆鮭魚大戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

網路帥哥詐妙齡女買點數　傳血腥照恫嚇不從對其不利

高年級實習生！　嘉義縣鼓勵企業世代合作開創青銀交流

嘉縣推山區步道旅遊　「吉拿棒Gina」挑戰阿拔泉步道

全國首創　嘉義縣全民運舉辦新南向國家五人制足球交流賽

嘉藝點水道頭餐桌計畫「朴子故事食堂」　探索百年前嘉義政經中心

腳踝扭傷骨折把握黃金治療期 避免組織維化關節炎

家鄉100問發表　嘉縣推本土教育提升學童家鄉認同感

嘉義山區觀光新熱點　中埔吃喝玩樂創意顛覆

嘉義縣確診+757　關懷中心累計16萬通電話雙向溝通

陳家欽慰問鐵路警李承翰家眷　慰勤基層警發放加菜金

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

「新好男孩」夢幻聯動「西城男孩」　合體飆唱經典！網陶醉：根本回憶殺

賈靜雯曝「吳慷仁下面沒穿？」　林柏宏常裸身...曾莞婷在廚房激情

網路帥哥詐妙齡女買點數　傳血腥照恫嚇不從對其不利

高年級實習生！　嘉義縣鼓勵企業世代合作開創青銀交流

嘉縣推山區步道旅遊　「吉拿棒Gina」挑戰阿拔泉步道

全國首創　嘉義縣全民運舉辦新南向國家五人制足球交流賽

嘉藝點水道頭餐桌計畫「朴子故事食堂」　探索百年前嘉義政經中心

腳踝扭傷骨折把握黃金治療期 避免組織維化關節炎

家鄉100問發表　嘉縣推本土教育提升學童家鄉認同感

嘉義山區觀光新熱點　中埔吃喝玩樂創意顛覆

嘉義縣確診+757　關懷中心累計16萬通電話雙向溝通

陳家欽慰問鐵路警李承翰家眷　慰勤基層警發放加菜金

港警三支「反恐部隊」七一換新裝　要讓市民「一眼就認出」

超展開！球迷請清板凳主角吃比薩　外送員意外獲巨額小費

親睹大S、具俊曄玩愛的魔術！　小S激動擁許雅鈞：以為他不愛我了

戴資穎持平世界第2！明出賽大馬公開賽　挑戰4連霸、重返球后

台鐵明大改點！摺疊門莒光號今開出末班車　7月起2階段復駛40班

皮膚科醫生揭「讓你暗沈蠟黃」6原因！加碼「去黃美白湯」作法

南加州教會槍擊擋彈犧牲　美議員提案「授勳台裔醫生鄭達志」

抗夏大作戰！搭捷運感受「透心涼」　杜絕熱浪支援降暑

客運椅背放斜秒遭狂拍　他嘆飛機也是「想坐得舒服」！網戰翻

台股狹幅震盪跌50點！指數力守15500點 台積電下跌2.5元

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

地方熱門新聞

男大生首度出庭打臉瑪莎惡少

陳家欽慰問鐵路警李承翰家眷

瑪莎惡少案證人回憶驚悚場景

嘉義地檢攜手愛心團體發放待用餐

達文西肛門手術切除腫瘤　保住肛門傷口少

南美館公布4項新分流措施　發碼牌限時入場

台中公車六大幹線7月上路

嘉縣新住民選務說明會

南消呼籲民眾在家防疫也能學習防災

桃園旅遊補助7/1開跑　飯店業限時開賣

連公車站牌監視器也敢偷

嘉縣《家鄉100問》發表　提升學童家鄉認同感

「吉拿棒Gina」挑戰阿拔泉步道

嘉義山區觀光新熱點　中埔吃喝玩樂創意顛覆

更多熱門

相關新聞

6／29、30領袖對談線上看

6／29、30領袖對談線上看

《今周刊》第五屆【台灣大未來 國際高峰會】將於6月29日(三)、30日(四)登場，今年重磅邀請到美國前財政部副部長、史丹佛大學經濟學教授、貨幣政策「泰勒規則」發明人 John Taylor，以及國內外23位產官學領袖。鎖定ETtoday財經雲FB、ETtoday新聞雲YT，共同關注產經最新脈動及投資趨勢！

嘉義縣振興抽獎送出遊艇　輕豪宅保留

嘉義縣振興抽獎送出遊艇　輕豪宅保留

嘉義縣反毒志工張國正　獲蔡英文頒獎

嘉義縣反毒志工張國正　獲蔡英文頒獎

嘉義縣高國中小以下　7/1開放暑期實體課程

嘉義縣高國中小以下　7/1開放暑期實體課程

嘉縣「幸福源」提供身障者多元就業

嘉縣「幸福源」提供身障者多元就業

關鍵字：

嘉義縣新南向五人制足球交流賽

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

房仲開門痛毆男租客　女友沒穿衣服崩潰

雲林14萬元透天厝秒售出　房仲曝便宜真相

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

好市多1清潔神物　發霉磁磚發亮！對比照驚人

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

以前人沒冷氣怎麼活？網點2關鍵

最快3天生成　雙颱機率增高包夾台

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面