全國首創　嘉義縣全民運舉辦新南向國家五人制足球交流賽

▲▼嘉義縣將於全民運舉辦新南向國家五人制足球交流賽。（圖／嘉義縣政府提供）

全民運動會10月將於嘉義縣啟動，嘉義縣政府舉辦「足繫新南向 發光在嘉義」記者會，並由縣長翁章梁率領貴賓進行開球儀式，宣告全民運賽事新南向國家五人制足球交流賽即將開始！

111年全民運動會將在10月8日至13日由嘉義縣主辦，此次主題為發光在嘉義；翁章梁說，全台移工約有70萬人，其中東南亞國家對於足球非常狂熱；今年特別創全國首例，由官方舉辦新南向國家五人制足球交流賽，邀請移工參與台灣體育盛事，展現嘉義縣對新南向國家的重視與友善。

為擴大參與先分南北兩區辦理分區預賽，南區預賽將於111年6月25日至6月26日在嘉義縣吳鳳科技大學舉辦，北區預賽將於111年7月2日至7月3日在苗栗縣竹南運動公園舉辦；每區遴選三隊，兩區共六隊參加總決賽，配合嘉義縣辦理全民運比賽期間於111年10月8日至10月9日在中正大學體育館舉行。

翁章梁表示，這是嘉義縣首次主辦全民運動會，也是全國第一次把五人制足球納入比賽項目，嘉義縣五人制足球的發展在嘉義縣足球委員會莊榮讚主委的推廣下，在全國有很好的成績表現；此次更藉由全民運動會辦理本次新南向國家五人制足球賽，更是嘉義縣的榮幸。

翁章梁也藉此感謝體育署妥善的規劃與用心地指導，並給予充分的補助經費，方能成就此體壇大事，這是國內體壇最有創意最有意義的一大盛事，是一個好的開始，嘉義縣將全力以赴。

本賽事參加隊伍非常踴躍，全國有70幾隊報名，報名隊伍以泰國及越南居多，印尼次之，因受限場地及比賽天數，故分南北兩區依報名先後各取32支隊伍參賽。

本次比賽的獎品非常豐富，參加預賽隊伍每隊補助新台幣1萬元，每區前八名均頒發獎杯及獎品；晉級總決賽並完成出賽隊伍每隊再補助2萬元，另新南向決賽隊伍比賽期間供膳宿及交通，除每隊頒發獎杯及獎品外，同時給予每一參賽的隊職員每人一個紀念背包。

另為能讓新南向國家隊職員能進一步認識嘉義縣，除了用嘉義縣特產阿里山高山茶禮盒、莊家方塊酥、太保市農會豐禾日粒禮盒當獎品外，並於賽後(10月10日)招待所有參賽隊伍前往阿里山鄒族部落旅遊，再贈送每人1盒曾獲水洗咖啡「金質獎」的阿里山獸泉咖啡，讓這些新南向國家的朋友深層感受嘉義縣風土人情。

體育署全民運動組長呂忠仁表示，新南向政策是中華民國政府自2000年代開始實行的一個針對印太地區的外交及經濟政策，主要目的是推動臺灣商人轉移至往東南亞地區投資及開發，試圖以經濟與文化實力增加其對東南亞國協的影響力，並分散臺灣對中國大陸的外貿依存度。

為配合國家「新南向政策」，秉持「長期深耕、多元開展、雙向互惠」核心理念，整合中央、地方政府、民間企業與團體以及友我第三國的資源與力量，藉由資源、人才、市場和技術面的共享跟鏈結，與東協、南亞及紐澳等國家，協力共創區域的發展與繁榮；依循此脈絡，體育署為加強辦理與新南向政策國家雙向體育交流，乃規劃辦理新南向國家於全民運動會示範表演，期深化體育雙向交流與合作。

承辦學校南新國小校長莊政道表示，本次參賽的泰國、越南和印尼等國國民非常瘋迷足球，足球更可說是這些國家的國球，因此希望藉由交流賽增進新南向國家在台移工及我國國民之體能與文化交流，並能激發其潛能進行體育人才交流與合作。

為擴大交流，籌備處也補助縣內20所校內推動足球的學校經費，讓學生和家長可以到中正大學欣賞最後六強的比賽，達到國際活動交流，促進國家間體育文化網絡，以達多元文化共享目的，並加強台灣五人制足球運動推廣，提昇五人制足球運動競技水準。