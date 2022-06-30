嘉義縣+808！已脫離收治高峰期　住宿長照機構7／15前仍禁探訪

▲▼ 嘉義縣長照機構7/15前禁止探訪 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣30日公布808人確診，其中有症狀172人，無症狀636人。年齡介於3個月至98歲，12歲以下87人，65歲以上117人，累計12歲以下染疫幼童6216人，65歲以上也有6959人，目前居家隔離727人，輕症居家照護5605人。

嘉義縣延長住宿型機構長禁止探訪至7月15日止，因Omicron傳播力強，考量機構住民多屬失能、多重慢性病長者，29日下午防疫應變會議決議，住宿型長照機構7月15日前仍維持禁止探訪，醫院住院病人陪（探）病部分比照中央有條件開放探視，並視疫情狀況滾動式調整。

縣長翁章梁表示，全國專責病房的收治人數，29日首次降到6000床以下，嘉義縣專責病房空床率也有56%，同樣脫離收治高峰期，國內目前疫苗接種率也明顯提升，中央考量長照機構防疫及住民探視需求，24日起放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施，並調整陪伴者/陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件。

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嘉義縣因仍處於高原期，經審慎評估後，翁章梁說明，考量Omicron傳播力強，長照機構住民多屬失能、多重慢性病長者，感染後易發生重症及群聚等，防疫應變會議決議，延長住宿式長照機構禁止探訪措施至7月15日止，再隨疫情狀況滾動調整，鼓勵家屬善用電話或視訊隨時關心長輩。

此外，醫院住院病人陪（探）病部分比照中央有條件開放探視，加護病房、安寧、呼吸照護、精神科、慢性病房等，每日固定1時段，每次至多2名訪客，探視當日出具快篩陰性證明即可，陪病人數1人為限，如有12歲以下或高齡需照顧等特殊情況，經醫療機構評估，上限為2人。陪病者完成第3劑達14天(含)以上，提供公費篩檢1名；未完成第3劑達14天(含)以上者，應進行入院及每週定期自費篩檢。

衛生局長趙紋華說，防疫走向與「病毒共存」的模式，民眾也逐步回歸正常步調，但境外移入BA.4及BA.5病例有增加情形，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與風險管控，中央公布，7月1日起仍維持現行防疫措施，並擴大實施「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，在第3劑接種滿5個月後，接種第4劑疫苗。

趙紋華提醒，打疫苗仍是防疫關鍵，有關ACIP專家建議6個月至5歲幼童接種默德納疫苗部分，衛生局已著手規劃，完整接種疫苗，可降低因染疫造成重症、住院或死亡風險，獲得較高保護力，相關疫苗接種服務可上嘉義縣衛生局網站查詢。