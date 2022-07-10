有望投入北市長選舉　陳時中談政治理念「合作才會成功」

▲陳時中說，自己的政治理念是合作就會成功。（圖／翻攝自SNG聯誼會直播）

生活中心／台北報導

民進黨選對會將於今天下午開會決議徵召衛福部長陳時中參選台北市長。陳時中上午受訪沒有否認，僅回應：「定案會跟大家報告。」陳時中在活動致詞時說，他的政治理念是合作才會成功，在部會合作下，一定能創造安居就能樂業的環境；來得比較晚，但只要開始就會成功。

陳時中今（10）陪同行政院長蘇昌視察中央興辦「文山景美社會住宅預定地」，會前媒體詢問是否確定代表民進黨出征北市，陳沒有否認，僅說：「目前只是徵召案，有確定消息會再對外報告。」媒體追問新任指揮官人選，陳時中則未回應。

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外界解讀，上午台北市行程是陳時中投入市長選舉起手式，他致詞時說，自己的政治理念是合作就會功、來得比較晚，但只要開始就會成功。一席話令外界充滿想像。

他指出，台北市老年人口占20%，六都中相對老化，有49萬人口需要照顧，建設日照、幼托與住宿型機構等，土地昂貴、取得困難，在部會充份協調下，讓此社宅得已落實。

陳時中表示，他的理念是合作才會成功，政府落實自己的政治想法，讓美夢成真，「來得比較晚，但只要開始就會成功」。他說，在部會合作下，一定能創造安居就能樂業的環境。