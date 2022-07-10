22人警備護不了安倍　前台維安人員：一定要替老闆擋子彈

記者陳俊宏／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，外界直指維安有大漏洞。對此，奈良縣警察本部長鬼塚友章公開鞠躬道歉，坦言警方有疏失。而台灣前維安人員則說，若現場有狀況，「先護老闆就對了，子彈一定要擋。」

日媒報導，安倍晉三發表公開演說現場，一共有22名維安，包括7名特勤人員和15名奈良縣警方，未料仍讓41歲嫌犯山上徹也從安倍身後連開2槍，造成安倍失血過多送醫不治。安倍遺體9日運抵東京家中，守靈儀式將於11日舉辦，12日則在東京增上寺舉行葬禮，屆時僅開放親友參加。

▼嫌犯山上徹也（紅圈）就站在安倍的後方開槍。（圖／路透）

鬼塚友章9日晚間6時召開臨時記者會，並在會上公開鞠躬道歉，坦言警方有疏失。他表示，雖然安倍是7日晚間臨時決定8日的奈良行程，但相關人員有確實安排人力並制定維安計畫，而他自己也過目該份計畫書。

此外，鬼塚也坦言，這是非常重大嚴重的事情，不能否認存在警衛警備方面的問題，但確切是哪個部分出現漏洞，還需要進一步深入調查；由於各個現場的具體情況、觀眾人數與其他所有條件都有差異，所以當時未能掌握事前有何徵兆。而這也是警方首次坦言，在維安上出現漏洞。

▲▼山上徹也開槍後，當場被壓制逮捕。（圖／路透）

前警視廳刑警吉川祐二也直言，從結果而言，安倍這次維安出現極大漏洞。他指出，在進行街頭演說維安時，特警應該要以被保護對象為中心，排成圓形包圍被保護者，且每個特警都應該背對當事人，時常對周遭保持警戒；然而，從現場流出的影片可以看到，特警根本沒好好地背對安倍，而是面朝安倍的背部，沒有觀察後方情況。

而在台灣，政治人物所到之處，經常遇到民眾陳情抗議。《東森新聞》報導，一名前維安人員就透露，不只要事先勘查掌握情資，在現場還要緊盯群眾，甚至要有擋子彈的決心，「眼神我們都看外面，不是看老闆」，就會知道現場人士的舉動，像拔槍或丟東西，「老闆一定先保護，先護老闆就對了，子彈一定要擋。」

▲▼安倍遺體9日運抵東京家中。（圖／路透）

