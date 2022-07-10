蔡英文決定降半旗悼安倍　律師葉慶元嗆：要媚日也請不要違法

▲蔡英文決定降半旗悼念對台友好的日本前首相安倍晉三。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者張靖榕／綜合報導

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，我國總統蔡英文9日下令，各級政府機關、公立學校於11日降半旗一天，以感念安倍對台的支持與貢獻。不過律師葉慶元質疑為安倍降半旗是違法，在臉書發文嗆「你要媚日是你的決定，請不要違法！」

葉慶元貼文附圖，引用《國旗下半旗實施辦法》當中第四條規定，對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者、現任友邦元首，上述人士逝世時，得經總統決定下半旗。

對此葉慶元質疑，安倍晉三是卸任日本首相，非友邦元首，對我國、世界和平或人類進步也沒有偉大貢獻，「請問為什麼可以下半旗？」他直指此決定就是媚日，嗆「你要媚日是你的決定，請不要違法！」

網友留言，「請問葉律師，您認為安倍前總理（誤，應為首相）推動送貴國疫苗不算是貢獻嗎」、「美國好像也是降半旗」。葉慶元回覆網友，「（推動送疫苗）偉大貢獻？」、「我們又不是美國藩屬」。

事實上身為日本堅定盟友的美國最先宣布降半旗悼念安倍晉三，印度與台灣相同，都在9日宣布為降半旗悼念的決定。台灣總統府發言人張惇涵於9日聲明表示，台灣將於7月11日降半旗，「安倍晉三生前一直非常支持台灣，我相信台灣人民對此心懷感激。」

此外，澳洲墨爾本也決定在9日晚間以紅白相間的燈光「點亮」主要地標，以哀悼慘遭槍殺的安倍晉三。墨爾本是維多利亞州首府，該州州長安德魯斯（Dan Andrews）在推特發文表示，「安倍以極大的榮譽服務他的國家，改變了我們地區的地緣政治，他是澳大利亞的好朋友，我的悼念與他的妻子、家人以及日本人民同在。」