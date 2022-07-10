安倍遇刺　他揭最訝異之處：大家有些掉以輕心

記者陳俊宏／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，震驚國際與台灣社會。精神科醫師沈政男表示，這事情最讓人訝異是，貴為前首相，還要在街頭站肥皂箱助選？顯然日本社會好久沒發生這樣的事，大家有些掉以輕心了。

沈政男在臉書指出，安倍說是日本在位最長首相，兩進兩出加起來也只有8年多，這就是內閣制的特點之一，也就是如果沒有出現傑出領袖，就會一直換首相，好像下一個永遠是最好。

沈政男說，這麼說來，安倍當然是日本史上最傑出的首相之一，或者至少是最有影響力；他在內政與外交都很有企圖心，也充滿行動力，但他給人的印象與其說是霸氣領袖，不如說是他所扮裝過的超級瑪莉。

▼安倍晉三在2016年里約奧運的閉幕式上，以「馬力歐」裝扮亮相。（圖／路透）



沈政男提到，台灣人緬懷安倍，因為他對台友好，然而，這是安倍復興日本的野望底下的一環，所謂「台灣有事、日本有事」，根本用意是提振日本在國際，特別是東亞的影響力與軍事能見度。

沈政男表示，安倍最有名的政治遺產是「安倍三支箭」，試圖將衰退20年的日本經濟從谷底拉起，但成功沒有？當然是未竟全功，更沒有讓日本經濟脫胎換骨；他在政治上主張修憲，讓日本可以出兵海外，當然也是沒有成功。

沈政男指出，安倍兩次下台，都說是身體因素，其實是支持度下跌，趕緊找台階下；2020那次，主因是新冠防疫讓日本人不滿，當時他最有名的防疫政策，就是大家發兩個超小的白色布口罩，小到戴起來有些滑稽。

▼安倍是日本在位最長首相。（圖／達志影像）



沈政男說，安倍是自民黨，屬於保守派，但跟歐美的保守派是不同意思，比如經濟上主張國家介入；至於在社會價值與社會秩序，則是類似，而且更加保守，甚至可以這麼說：安倍就是日本保守主義政治出產的模範生，他從年輕就被家族栽培要投入政治，知道當官是不錯的行業。

沈政男寫道，安倍在2014支持一個秘密保護的法案，可以懲處吹哨者，也在福島核災之後重啟核電，都彰顯了他的保守派立場；在外交方面，安倍勤走國際，跟川普要好，也敢冒犯中國，在歐美也頗有知名度，「安倍遭暗殺，令人震撼與不捨，但他畢竟是前首相，這事情對台灣的實質影響相當有限。」

安倍晉三8日在奈良街頭助選時，遭41歲嫌犯山上徹也從身後連開2槍，造成他失血過多送醫不治。安倍遺體9日運抵東京家中，守靈儀式將於11日舉辦，12日則在東京增上寺舉行葬禮，屆時僅開放親友參加。

▲▼安倍相當友台，在2018年花蓮大地震時，親手寫下「台灣加油」；2021年台灣鳳梨遭大陸禁止進口，他更暖心與鳳梨合照，展現力挺決心。（圖／翻攝安倍晉三臉書）