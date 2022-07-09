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天公伯借膽！陳其邁拚連任出手了　韓國瑜「深藍鐵樁腳」陣前倒戈

▲高雄市長陳其邁前往玉皇宮參拜，獲得主委許文良的「高規格」接待 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁前往玉皇宮參拜，獲得主委許文良的「高規格」接待 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁在9日下午前往位在三民區河北二路上香火鼎盛的玉皇宮天公廟參香。深藍背景的許文良主委得知陳其邁市長前往參香，號召多位在地國民黨里長出席支持，除了肯定市長拚市政不分黨派，更公開力挺支持陳其邁連任。

玉皇宮主委許文良立場深藍，是相當資深的國民黨黨員，在過去更是韓國瑜最重要的支持者之一。9日下午陳其邁在市政行程後走訪三民區，第一站就來到玉皇宮參香，許文良主委除了號召國民黨籍里長到場支持，廟方甚至引領陳其邁前往廟內最高殿堂參拜；參香後許主委也邀請陳其邁與多位國民黨籍里長到廟方會議室茶敘，相談甚歡，據地方人士表示，這次過去綠營參選人未曾見過的禮遇。

▲高雄市長陳其邁前往玉皇宮參拜，獲得主委許文良的「高規格」接待 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁前往玉皇宮參拜，獲得主委許文良(右)的「高規格」接待 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

許文良主委盛讚市長拚市政有魄力，甚至解決了歷任市長無法處理，二十多年來懸而未決的廟地問題，會後更在廟前大合照時，帶頭喊出陳其邁連任口號，可謂全力相挺。有趣的是，陳其邁此次獲得深藍大佬倒戈支持，現場出席的國民黨籍里長比民進黨籍還多，顯見這場參拜拔樁成功，意義重大。

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