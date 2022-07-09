摩托車危險是「給很爛路權」　逾5千車主凱道撒冥紙祭悼公路亡魂

▲2022交通解嚴大遊行，機車騎士撒冥紙抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿機車路權遭歧視，成交通政策弱勢，超過5千輛機車、大型重機騎上凱道，向總統府發出怒吼，機車路權團體今下午4時許也在凱道上撒冥紙，控訴錯誤機通政策殺人，祭悼公路每年3千亡魂。

知名重機達人「教士」表示，大家抗議防疫台灣死亡人數多，但事實上台灣1年交通事故死亡人數遠遠超過染疫，染疫要中鏢確診才算死亡率，台灣交通是一站上馬路就歸列在道路死亡率中，很多人說摩托車很危險，那是因為交通部給摩托車很爛的路權，是因為交通部用盡辦法洗腦鄉民，說騎機車要靠右，問題在交通部和公路總局。

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教士說，他感謝每個參加的人站出來，用腳和生命喊出「我們是摩托車公民，我們要路權」。

▲▼2022交通解嚴大遊行，機車騎士撒冥紙抗議。（圖／記者林敬旻攝）

機車路權促進會今下午4時許也在凱道上期將冥紙撒向天空發出怒吼，也祭悼公路上每年3千亡魂。路權團體表示，今天用撒冥紙行動悼念因錯誤交通政策枉死的公路亡魂，希望道路上的亡靈成為道路守護者。

▲▼爭路權！機車騎士騎上上忠孝西路，一路騎往凱道。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼爭路權！機車騎士騎上上忠孝西路，一路騎往凱道。（圖／記者林敬旻攝）