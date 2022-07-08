快訊／國1南向169K車禍！6自小客1大貨車追撞　1人受傷車道封閉

社群臉書粉絲團《94要上國道》，發起「94高速公路上的乖寶寶」活動，於7月1日至4日上騎大型重機上國道爭取路權，全被警方攔下並依道路交通管理處罰條例開罰，花壇鄉長顧勝敏也同樣持有大型重機駕照，對此表示，「若能提升法規及用路人的法治觀念，沒有甚麼不可以」。