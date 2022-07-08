快訊／國1南向169K車禍！6自小客1大貨車追撞　1人受傷車道封閉

▲國1南向169K發生6小客1大貨追撞，1人受傷占用2車道。（圖／民眾提供）
記者鄧木卿／台中報導
國1南向169.7公里處，屬台中市神岡區，下午2點02分發生6輛自小客車和1大貨車連環追撞事故，1人受傷，內中車道封閉，回堵2公里，國道警方表示，目前已慢慢疏通，僅封閉內側車道，肇事原因調查中。
台中消防局2點11分獲報後，出動救護車1輛、人員2名前往，現場1名男性、約31歲、自小客車駕駛、小腿內側及雙手擦傷、右前臂及手腕疼痛、意識清楚，送往清泉醫院送醫，無生命危險。
▲國1南向169K發生6小客1大貨追撞，1人受傷占用2車道。（圖／民眾提供）
記者鄧木卿／台中報導
國1南向169.7公里處，屬台中市神岡區，下午2點02分發生6輛自小客車和1大貨車連環追撞事故，1人受傷，內中車道封閉，回堵2公里，國道警方表示，目前已慢慢疏通，僅封閉內側車道，肇事原因調查中。
台中消防局2點11分獲報後，出動救護車1輛、人員2名前往，現場1名男性、約31歲、自小客車駕駛、小腿內側及雙手擦傷、右前臂及手腕疼痛、意識清楚，送往清泉醫院送醫，無生命危險。
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