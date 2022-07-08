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社會 社會焦點 保障人權

斜槓鄉長也騎紅牌重機！看車友爭國道路權：做好2件事當然可以

記者唐詠絮／彰化報導

社群臉書粉絲團《94要上國道》，發起「94高速公路上的乖寶寶」活動，於7月1日至4日上騎大型重機上國道爭取路權，全被警方攔下並依道路交通管理處罰條例開罰，花壇鄉長顧勝敏也同樣持有大型重機駕照，對此表示，「若能提升法規、及用路人的法治觀念，沒有甚麼不可以」。

▲花壇鄉長顧勝敏。（圖／記者唐詠絮攝）

▲花壇鄉長顧勝敏騎750CC大型重機上班。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

顧勝敏擔任地方首長前，本身是執業醫師，還擁有甲級廢水、山貓清運廢棄物、廢棄物處理技術員證照；怪手、大型重機、大客車等等駕照，還曾經開怪手進出火場滅火、開山貓幫忙廢棄物清運、當個清消高手，桌上一攤開就有多達37張證照，被鄉民讓不少鄉民看了驚呼「被醫生職業埋沒的天才駕駛」、「斜槓鄉長」。

▲花壇鄉長顧勝敏。（圖／記者唐詠絮攝）

▲花壇鄉長顧勝敏桌上滿滿的證照。（圖／記者唐詠絮翻攝）

顧勝敏擔任住院醫師時，2004年考取大型重機駕照，至今已經超過15年，也經常騎乘750CC大型重機上下班，他說，在1980年代，重機是不准進口，而他剛好出生在這個年代的人而言，甚至騎一個打擋車、重機車，都是一個夢想，如今騎重機要看年齡層，年輕人追求速度，其實對他自身騎重機是圓一個夢想、享受一個感覺、一個樂趣。

▲花壇鄉長顧勝敏。（圖／記者唐詠絮攝）

▲花壇鄉長顧勝敏開怪手。

對於大型重機上國道爭路權一事，他今天受訪時表示，其實一件事情有正反兩面也沒有絕對性，就好像一開始重機上快速道路一樣，姑且不論重機上不上國道，光看到一般市區道路用路人，不管是汽車對機車、或是汽車對汽車，態度基本上都不是很友善，以這種態度，在國道的影響大於市區道路，必須要將相關周邊的條件到達一定的成熟度再開放，國情、民情及教育水準都必須一併考量。

▲花壇鄉長顧勝敏。（圖／記者唐詠絮攝）

顧勝敏指出，重機與其他車械都是屬於交通工具，在路權上面應該都是沒有問題，我們應該要回歸去檢視現存法規、道路環境、用路人的水平，如果有達到一定的水平，其實都是可以討論的。

顧勝敏強調，像省道、縣道，汽機車駕駛認為大型重機並不是汽車，還是歸類在一般機車，在用路上友善度不足，常常會有逼車情形存在，騎士還是有教育問題，不認為自己是大型重機以為是汽車，就會去鑽車道或是使用一般機車道，占用其他機車路權，建議交通部可將法規面提升，也可以一併提升用路人法治觀念，在道路使用有一定的想法及規範後，沒有甚麼不可以的。

▲花壇鄉長顧勝敏。（圖／記者唐詠絮攝）

▲花壇鄉長顧勝敏。（圖／記者唐詠絮攝）

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