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交通解嚴大遊行！號召逾2千人圍城　「重機上國道、廢區間測速」

▲無人機玩家呼籲延長換證期限。（圖／記者李宜秦攝）

▲多個交通倡議團體除日前到交通部抗議外，今也將上凱道。（圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

多個「陸海空」民間團體今(7/9)舉辦「交通解嚴大遊行」，將從北市花博走至凱道，訴求「拒絕排斥 正視騎士」，包括要求省道全面開放機車行駛、重機上國道、廢除區間測速等6大議題外，另也爭取自然人夜間飛航，以及更多水域空間開放，預估號召超過2千人圍城。

台灣機車路權促進會今舉辦2022年的交通解嚴大遊行「拒絕排斥 正視騎士」，提出5大訴求，包括第一，省道全面開放機車行駛，包括蘇花改和南迴改；第二，廢除《道路交通安全規則》第99條，全面廢除禁行機車和兩段式左轉。

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第三，​開放人民參與交通決策，反對政策歧視機車，還民合法改裝權利，開放民間參與道安會，擁有保障席次並將民間團體代表納為當然委員​。

▲▼大型重機車主今上國道行駛爭取路權。（圖／車主提供）

▲大型重機爭取行駛國道路權。（圖／車主提供）

第四，全面開放重機上國道，立院三讀通過紅牌大型重機行駛高速公路已經超過10年，卻連一公分的開放路段也沒有，一公分的試辦路段也沒有，要求即刻開放大型重機行駛高速公路​，

第五，要求全面廢除區間測速，反對不合理速限，拒絕監控手段；第六，​道路工程改善，廢除外側左轉專用道，常設內側左轉專用道，以避車彎取代路側停車格​。

▲▼7/13微解封在望，整個台北市區人車明顯變多。在尖峰上班時刻，台北橋名聞中外的機車瀑布也漸漸恢復車潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲機車路權促進會爭取廢除外側左轉專用道及區間測速等。（圖／記者湯興漢攝）

此外，機車路權促進會與水域、陸上、空域的交通倡議團體也將一同上街，向交通部及各地方政府發出交通改革的聲浪，包括313反不平等空域聯盟呼籲開放自然人申請夜間飛航、證照換證不重考；台灣開放水域聯盟訴求水域活動應回歸「原則開放，例外禁止」的立法原則，反對地方政府「畫海自限」。

台灣機車路權促進會表示，今陸海空等交通倡議團體預估有超過2千人參與遊行，其中機車部分難以估算，預計下午1時半在花博公園圓山園區東側集合，下午2時遊行隊伍將出發前進凱道，下午2時半前抵達總統府前，除表達訴求外也將祭悼公路亡魂。

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