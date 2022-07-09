逾5千機車擠爆凱道！重機擬年底再上國道「返鄉投票爭路權」

▲2022交通解嚴大遊行，機車騎士騎上忠孝西路。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿機車路權受限，「陸海空」民團今(7/9)舉辦「交通解嚴大遊行」，下午3時不到，逾5千輛大型重型機車和機車擠爆凱道，車主怒氣衝天，要求即起開放機車行駛所有省道、大型重機上國道、廢除區間測速等，台灣機車路權促進會表示，年底前政府無具體行動，不排除騎上國道返鄉投票並用手中選票發出怒吼。

「陸海空」民團今(7/9)舉辦「交通解嚴大遊行」上凱道，訴求包括要求省道全面開放機車行駛、全面開放省道包含蘇花改和南迴改行駛、重機上國道、廢除區間測速等5大議題，怒吼「拒絕排斥 正視騎士」，另也爭取自然人夜間飛航，及更多水域空間開放，號召3千輛機車和大型重機遊行圍城，不過響應車輛超乎預期，超過5千多輛機車和大型重機擠爆凱道，也有民眾騎U-Bike響應。

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▲▼2022交通解嚴大遊行，機車騎士騎上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

台灣機車路權促進會公關主任劉成謙表示，今天響應人數超出預期，原本預訂1千到2千人參與，今天人次已超過5千人，超出想像，代表台灣民眾對交通改革民意沸騰，年底選舉前政治人物要提出相對應政策，人民不會再睡著。

劉成謙強調，若年底前若交通部沒有具體行動和善意回應，投票前將會再發動一些行動，不排除大型重機騎上國道返鄉投票，也會用手中的選票發出怒吼。

▲2022交通解嚴大遊行，機車騎士騎上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

今參與遊行的女大型重機騎士高小姐說，她18歲開始騎機車，近半年開始騎黃牌大型重機，黃牌可比照汽車行駛，明顯發現即便用跟白牌車一樣的速度行駛禁行機車道或快速公路，不但平順平穩且路大條，相當舒適安全，騎在機車道反而更危險，特別是有些四線道道路只有給一車道讓機車走，其他都禁行機車，結果機車道還有違停擋住，相當危險，還不能騎出去，不然就被罰600元，要白牌車怎麼辦。

高小姐說，機車道和公路出那麼多事，政府還沒有作為，還裝區間測速，讓事故變多，是非常荒謬，區間測速讓車輛驟然減速或是路邊停車等秒數都很危險，為了不要超過平均速度，造成急煞，或是駕駛受到影響，讓危險變更多，大家順順過去就過去了，裝區間測速讓事故變高，沒有比較好。

高小姐強調，路權不僅是橋或快速公路、禁行機車等，都是駕駛人問題還有道路設計也需要檢討，與車種無關，因此她才會要參加遊行，為各種輪速和顏色和車種爭取路權。

▲正妹重機騎士高小姐與薛先生。（圖／記者李姿慧攝）

大型重機車主薛先生表示，政府應盡早開放路權，大型重機在法規上也是汽車的一種，應該跟汽車一視同仁，不能因為車輛長得不同限制權利，大客車也是超過四輪，也跟一般汽車不同，大客車和小客車事故率都比重機還要高，如果這樣都能上路，重機沒理由不能上路，交通應平權，全部都要開放，應一視同仁，不應分車種，不應搞車種歧視。



