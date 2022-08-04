竹縣+713！第4劑接種率5.12%　衛生局籲滿50+長者儘快施打



▲新竹縣今日新增713例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增713例本土確診案例，居家隔離959人、居家照護列管人數2230人，今年累計確診人數11萬9997人。新竹縣衛生局表示，第4劑COVID-19疫苗接種在7月下旬擴大至50歲以上民眾皆可施打，目前新竹縣第4劑接種率為5.12%，呼籲民眾儘速接種，提升保護力。

竹縣衛生局統計，截至昨天(3日)為止，新竹縣第1劑接種率93.1%、第2劑 86.07%、第3劑69.6%、第4劑5.12%。65歲以上長者第1劑接種率為83.7%、第2劑80%、第3劑69.5%，第4劑25.8%。5至11歲兒童的第1劑接種率為77.3%、第2劑42.8%。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為11.3%。衛生局提醒，竹縣各合約醫療院所、鄉鎮市衛生所、社區接種站皆持續服務各廠牌、各劑次的COVID-19疫苗接種，請民眾多加利用。

衛生局提醒，本週六8月6日規劃上午9時至下午4時，由新仁醫院及麥建方小兒專科診所組成醫護團隊，在竹北市中興里集會所(新竹縣竹北市嘉豐南路一段11號)開設社區接種站，提供18歲以上1至4劑莫德納疫苗200名、5至11歲兒童1、2劑BNT疫苗150名、滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗700名，現正開放線上預約中，請符合接種合資格的鄉親，盡速完整接種疫苗。

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