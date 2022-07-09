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徐巧芯揪林智堅碩論懶得校閱的結果　「兩人都喜歡疊字裝可愛？」

▲▼徐巧芯記者會。（圖／攝影中心攝）

▲徐巧芯。（資料照／攝影中心攝）

實習記者李密／台北報導

日前民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文遭疑涉嫌抄襲，林智堅雖已提告，卻擋不住論文案持續延燒之勢。台北市議員徐巧芯9日透過臉書揪出林智堅國發所碩論，與另名碩士生余正煌的論文皆寫「1975『年年』出生」。徐巧芯不滿質疑，「是怎麼回事？是兩個人都喜歡裝可愛嗎？」並直言，這就是複製貼上又懶得校閱會留下來的結果啊。

▲▼林智堅。（資料照／記者黃克翔攝）

▲林智堅遭徐巧芯質疑國發所碩論涉嫌抄襲。（資料照／記者黃克翔攝）

林智堅日前遭國民黨台北市議員王鴻薇踢爆中華大學碩論涉嫌抄襲，此外，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣。對此，林智堅本人強調「絕對經得起考驗」。

不過，徐巧芯並不買單，9日加碼爆出林智堅國發所碩論與余正煌論文相似之處，直指「各種連接詞連換都沒換」，更列出兩本論文分別提及「林智堅39歲，1975『年年』出生」、「候選人A39歲，1975『年年』出生」。

徐巧芯不滿表示，「是怎麼回事？是兩個人都喜歡裝可愛嗎？」並指出，這就是複製貼上又懶得校閱會留下來的結果啊。

面對論文遭指控抄襲，林智堅強調已有不同政黨攻擊、抹黑他的論文，他強調，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

針對台大國發所碩論案，林智堅也表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

▼徐巧芯9日揪林智堅碩論「懶得校閱」。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲▼徐巧芯9日揪林智堅碩論「懶得校閱」。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

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