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黃揚明爆市長小編疑用公帑幫競選　喊話林智堅：出面說清楚

▲▼林智堅卸任前走訪新竹宮廟，前往天公壇參拜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

前新竹市長林智堅辭職正式投入桃園市長選舉，名嘴黃揚明9日透過臉書再爆，指林智堅臉書粉專管理員規模不止比總統還高，與該粉專合作的其中一間公司，更曾經標到新竹市政府金額共657萬2000元的標案，要求林智堅出面說清楚，是否仍在使用新竹市長小編團隊為自己宣傳競選活動。

黃揚明指出，他查閱了多位民進黨公職的臉書粉專資訊，發現林智堅的小編團隊堪稱「世界級」，比蔡英文總統的14人、蘇貞昌院長的13人、賴清德副總統的12人多出1倍以上。

黃揚明表示，根據林智堅臉書粉專顯示資訊，他的粉專擁有非常龐大、比總統規格多1倍的29位管理人員，其中28位在台灣、1位在馬來西亞，且該粉專還和2個組織合作，分別是：「funP Inc.」以及「Wavenet Technology Co., Limited （TW）」。

黃揚明說，Wavenet Technology Co., Limited （TW）是「潮網科技股份有限公司」的英文名稱，該公司負責人為台灣數位文化協會創會理事長徐挺耀，董事包含駱呈義、劉訓廷，監察人則是孫紀豪。該公司由「英屬開曼群島商Wavenet Holding Co., Ltd.」轉投資，故在經濟部登記資料中顯示為僑外資。

黃揚明表示，該公司於去年12月16日標得新竹市政府「111年網路社群維運及網路聲量分析案」，決標金額為282萬6000元。今年3月17日標得新竹市政府「111年多螢媒體宣傳案」，決標金額392萬6000元，2標案合計675萬2000元。

黃揚明質疑，若林智堅昨天已辭去新竹市長職務，為何臉書粉專仍有與新竹市政府得標廠商合作管理相關資訊？「請林參選人說清楚，是否目前仍在使用新竹市長的小編團隊為您宣傳競選活動？這形同是使用人民納稅的公帑為自己輔選，公私不分的份際，嚴重程度不輸學術倫理爭議」。

至於「funP Inc.」，黃揚明說，這是一家外國公司，在經濟部登記資料為「英屬維京群島商雲沛創新股份有限公司」，台灣負責人為邱繼弘、綽號「大河馬」，曾在2019年參選時代力量決策委員。雲沛創新集團旗下在台灣還設有「cacaFly」（聖洋科技）、「adHub」（經緯廣告）、「TenMax」（騰學廣告科技）、「BeingDigital」（飛時創意）等4家公司。

黃揚明表示，雖然查不到雲沛創新集團與新竹市政府有公開標案的互動往來，但林智堅應說清楚為何要與一家外國公司合作？畢竟根據《公職人員選罷法》，明確規定不得邀請外國人助選，即使現在還沒到中選會公告的競選期間，林智堅也應一併注意。

▼名嘴黃揚明踢爆林智堅公私不分，用市府標案兼幫打選戰。（圖／翻攝黃揚明（剝雞）臉書，點圖放大，下同）

▲▼名嘴黃揚明質疑林智堅用市府標案兼幫打選戰。（圖／截自Facebook／黃揚明（剝雞））

▲▼名嘴黃揚明踢爆林智堅的新竹市長小編公私不分，用市府標案兼幫打選戰。（圖／翻攝黃揚明（剝雞）臉書）▲▼名嘴黃揚明踢爆林智堅的新竹市長小編公私不分，用市府標案兼幫打選戰。（圖／翻攝黃揚明（剝雞）臉書）

▲▼名嘴黃揚明踢爆林智堅的新竹市長小編公私不分，用市府標案兼幫打選戰。（圖／翻攝黃揚明（剝雞）臉書）

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