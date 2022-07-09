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不斷更新／安倍遇刺震驚世界！各國領導人「沉痛哀悼」

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日上午11時30分，在奈良市大和西大寺車站發表演說時，突遭41歲嫌犯山上徹也從身後開槍攻擊，送院搶救後仍不治身亡。安倍逝世的消息傳出後，日本舉國悲鳴，就連各國領導人也紛紛發聲悼念。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基8日在推特指出，「我為安倍前首相被刺殺的可怕消息，向安倍先生的家人與日本表示最深切的哀悼。這種暴力行為不應有任何藉口和被容忍的餘地。」

▲▼美國總統拜登到日本駐美大使館致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登到日本駐美大使館致意。（圖／達志影像／美聯社）

美國

美國總統拜登8日發布聲明指出，他對安倍遭槍殺感到震驚、憤怒和悲痛，「這是日本和所有認識他的人的悲劇」。拜登回憶起自己在當副總統時，曾到東京拜訪對方，「他是我們國家和人民之間友誼的捍衛者，安倍在受到攻擊時，仍在為民主工作努力」，「暴力攻擊是不可接受的，槍支暴力總是會帶來深刻的傷痕。在這個悲痛時刻，美國與日本站在一起。我向他的家人致以最深切的哀悼」。

▲▼美國前總統歐巴馬在任內曾與安倍進行過會晤。（圖／路透）

▲美國前總統歐巴馬在任內曾與安倍進行過會晤。（圖／路透）

曾在安倍擔任首相期間與他有過接觸的幾位美國前總統也在網上對安倍的逝世表示哀悼。川普表示，「這對世界來說是個非常壞的消息，歷史會記得安倍是一個何其出色的領導者，他是一個獨特的人，更重要的是，他熱愛日本這個偉大的國家。」歐巴馬則指出，「我對我的朋友兼長期合作夥伴安倍的去世深感震驚與悲痛，安倍先生長期致力於美日的特殊同盟，讓我留下深刻印象。」小布希也發表聲明指出，「我對安倍前首相遇刺的消息深感悲痛。我很幸運曾在安倍2006年首次擔任首相時認識他，他說一個有愛心、踏實、一心為國的愛國者。」

▲▼菲律賓總統小馬科斯。（圖／路透）

▲菲律賓總統小馬科斯。（圖／路透）

菲律賓

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）9日發布聲明表示，「我對安倍先生的逝世感到震驚與深切悲痛。在他的領導下，日本和菲律賓2國的關係變得更密切。我向死者家屬與日本表示最深切的哀悼。」與此同時，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也指出，「安倍先生是菲律賓政府的好朋友和堅定的支持者，他是世界上最有影響力的領袖，我們不會忘記他富有同情心的支持和出色的領導能力。」

▲▼以色列總理拉皮德。（圖／路透）

▲以色列總理拉皮德。（圖／路透）

以色列

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）8日就安倍逝世的消息向日本人民與政府表示哀悼。他在回憶安倍出訪以色列時指出，「作為現代日本最重要的領導人之一，安倍先生讓日本和以色列之間的關係變得更好。」

▲▼斐濟總理姆拜尼馬拉馬（左）。（圖／路透）

▲斐濟總理姆拜尼馬拉馬（左）。（圖／路透）

斐濟

曾在2015年與2018年和安倍共同出席太平洋島國峰會的斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Josaia Voreqe Bainimarama），在聽聞安倍逝世的消息後表示，「這是個令人難過的消息，沒有人料到這種事會發生在日本。我向日本表示哀悼。」

▲▼土耳其總統艾爾多安。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾多安。（圖／路透）

土耳其

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在推特指出，「我得知了我親愛的同志、日本前首相安倍在槍擊事件中喪命的悲痛消息。我強烈譴責發動本次襲擊的人，也向安倍顯示的家人、全日本人民和政府表示最深切的同情。」

▲▼阿根廷總統費南德茲。（圖／路透）

▲阿根廷總統費南德茲。（圖／路透）

阿根廷

在得知安倍晉三逝世的消息後，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）8日透過推特向安倍東親屬表示哀悼，同時也譴責刺殺安倍的行為是對民主與和平的攻擊。過去曾在任內與安倍晉三在阿根廷有過會晤的前總統馬克里（Mauricio Macri），8日也對安倍的死訊感到悲慟，還在悼文中指出，安倍「是一個偉大的人，阿根廷的好朋友，也是一位優秀的領導人」。

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛。（圖／路透）

巴西

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在安倍去世後，頒布了3天的官方哀悼令，同時也在社群媒體寫道，「我向安倍的家人以及我們的日本兄弟表示聲援，並希望上帝在這個痛苦的時刻照顧他們的靈魂。我希望兇手受到嚴厲的懲罰。我們與日本同在。」

▲▼英相強生。（圖／路透）

▲英相強生。（圖／路透）

英國

英相強生（Boris Johnson）在推特發文表示，聽聞對安倍晉三可鄙的攻擊，「我大感震驚難過」，他的領導力將會被全世界記住，另外，英國也會與日本人民同在，「在這個黑暗和悲傷的時刻，英國與你們站在一起。」

英國王室也在8日發表聲明，透露英女王已在安倍去世後，向日本天皇表示哀悼。英女王指出，「我十分懷念2016年在英國見到安倍夫婦時的情景，他讓我感受到了我對日本的熱愛，以及希望英日更親近的願望。」

▲▼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

加拿大

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）8日晚間在推特發文表示，安倍晉三遭暗殺的消息令人難以置信，他身感悲痛，「世界失去了一位有遠見的偉人，加拿大也失去了一位密友」。杜魯道強調，他的心與安倍的遺孀以及日本人民同在，也為他們的遭遇感到悲痛，「你會被人們記住的，我的朋友」。

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

韓國

總統尹錫悅發布聲明指出，對於安倍晉三去世的消息感到震驚和悲痛，「我向失去日本歷史上在位時間最長的首相和受人尊敬的政治家的死者家屬和日本人民表示哀悼。」同時也譴責兇手行徑是「不可接受的犯罪行為」。

▲▼新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

新加坡

總理李顯龍在臉書發文指出，得知日本前首相安倍晉三8日在奈良縣被槍殺後，他深感震驚，「這是一種毫無意義的暴力行為」，同時也向安倍晉三妻子安倍昭惠及日本人民表達誠摯慰問。

▲馬來西亞新任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）。（圖／達志影像／美聯社）

馬來西亞

首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）發步推文指出，安倍是馬來西亞「向東學習政策」（Look East Policy）的關鍵支持者，扮演2國之間緊密關係的關鍵角色，今年他以日本首相特使身分訪問馬來西亞時，兩人才見過面，對於這個消息感到相當難過，除了向日本政府及人民表達最深切的哀悼之外，也譴責犯嫌暴行。

▲▼印度總理莫迪。（圖／路透）

▲印度總理莫迪。（圖／路透）

印度

總理莫迪（Narendra Modi）在推特上表示，「我親愛的朋友安倍晉三遇襲，我深感憂慮」，並稱安倍是一位傑出的政治家、傑出的領導人和傑出的管理者，「他為日本奉獻他的一生。」

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯

俄羅斯總統普丁透過發言人，對於遭到槍擊身亡的前日本首相安倍晉三，表達哀悼，認為安倍是一位真正的愛國者，一直為國家的利益著想，「他試圖透過外交談判，與普丁建立良好、務實和建設性的關係，這是許多國家所沒有的政治家典範。」同時也暗諷烏克蘭總統澤倫斯基，在戰場上保衛國家利益是死路一條。

▲▼蔡英文出席「中央研究院第34次院士會議」開幕式。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

中華民國

總統府發言人張惇涵8日下午表示，安倍晉三是國際社會重要領袖，更是台灣最堅定的朋友，蔡英文聞訊後至感痛心遺憾，並代表我國政府及人民致以最深切的哀悼，「總統認為，不僅國際社會失去一位重要領袖，台灣也失去了一位重要摯友；臺灣與日本同為民主法治國家，我國政府嚴厲譴責暴力不法行為」。

張惇涵表示，總統並責成外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷，向日本政府及安倍晉三的親屬致以誠摯哀悼。「總統認為，雖然安倍前首相離世，但台灣社會及人民，將永遠懷念他熱愛台灣的熱忱，以及畢生對台日關係的貢獻。台灣與日本也會繼續攜手互相扶持，向國際社會證明，『善的循環』不畏暴力，『善的循環』不會止息。」

▲▼日本首相岸田文雄8日召開記者會時落淚表示，前首相安倍晉三遭遇槍擊後，目前正在加護病房搶救。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

日本

安倍晉三遭槍擊消息傳出後，首相岸田文雄緊急取消了所有拜票活動，立即返回東京坐鎮，同時下令所有在各處助選的閣僚立即返回東京。岸田表示，現在還無法掌握嫌犯的動機與詳細犯案過程，但這是絕對無法被原諒的事情，日本當局會嚴厲譴責相關犯行。

針對安倍晉三經搶救後不治，岸田坦言，為此感到相當遺憾，並再次譴責嫌犯的行為，目前還沒有餘力思考未來的事，但考慮會以國葬的方式追悼安倍。至於日本即將在週末舉行的參議院大選，目前還沒有計劃推遲或改變。

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